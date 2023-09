Coppa Davis: al Tennis Sanremo grande attesa per Matteo Arnaldi

Oggi alle 15 l’Italia del tennis si giocherà contro il Cile l’accesso alle fasi finali della Coppa Davis che si terranno a Malaga dal 21 al 26 novembre. La situazione si è fatta estremamente critica, al punto che l'Italia è costretta a vincere con il punteggio pieno di 3-0 per avere la certezza matematica della promozione. Ogni altro risultato lascerebbe la nazionale in balia dell’esito degli incontri delle altre squadre, tranne la sconfitta che ovviamente promuoverebbe le due squadre di Canada e Cile, scenario del tutto inatteso alla vigilia. Tutto lascia supporre una notte insonne per Filippo Volandri.



“Troppi i dubbi e le incertezze - dichiarano dal Tennis Sanremo - l’errore di non aver convocato Fabio Fognini, l’infortunio di Vavassori chiamato a sostituirlo, il risentimento muscolare di Lorenzo Sonego durante la partita con il canadese Galarneau. L’unico punto certo del capitano sembra proprio essere il nostro Matteo Arnaldi. Il giovane sanremese è in uno straordinario momento di forma. Esaltato dal risultato raggiunto nel recente torneo degli US Open, si è dimostrato il migliore in campo nel doppio contro il Canada al fianco di Simone Bolelli. Il suo impiego è quindi dato per certo se non che in Coppa Davis vige la prassi della convocazione per ranking che quindi premierebbe Musetti e Sonego come singolaristi”.



Da parte sua Arnaldi non ha il minimo dubbio ed ha dichiarato: “La Davis è un sogno. Esordire con la maglia azzurra è stata un’emozione immensa. Se sarò chiamato in causa sarò felice di fare la mia parte. Una cosa è certa: darò tutto me stesso”.



“Al circolo Tennis Sanremo il nonno Gianfranco, ancora ottimo giocatore, mantiene uno stretto riserbo mentre tutta l’accademia Sanremo Tennis Team è sicura di una grande prestazione” concludono dalla società matuziana.