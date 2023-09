Ventimiglia: per la 'Giornata Mondiale Alzheimer 2023', presentazione libro e Seminario teorico-pratico di psicologia dell’invecchiamento

Nell’ambito della Giornata Mondiale Alzheimer 2023, il 22 Settembre dalle ore 17.30 alle 19.00, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. presenterà il libro 'Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie' di Monica Di Rocco, presso la Biblioteca Civica di Ventimiglia, Piazza Bassi. Il 22 Settembre a completamento della presentazione del libro è previsto un Seminario teorico-pratico di psicologia dell’invecchiamento e musico-arte-terapia: ‘Invecchiare con arte, l’arte di invecchiare‘ presso la SPES in corso Limone Piemonte a Roverino, dalle ore 10:00 alle 18.30.

"Nel seminario vedremo - si spiega nel comunicato - come attraverso il mediatore artistico si possa favorire l’arte di invecchiare, trasformando quello che rischia di essere l’età dei rimpianti, in età dei raccolti.

Si avranno dei momenti teorici, a cura di Silvia Ragni, con inquadramento della longevità all’interno della psicologia della salute e affronteremo una delle più diffuse patologie dell’anziano: la demenza. Seguiranno esperienze a mediazione artistica (musica e arte) dedicate all’anziano fragile e alla persona con demenza condotte da Silvia Ragni e Monica Di Rocco.

Tra gli interventi non farmacologici rivolti alle persone con demenza, la musicoterapia e l’arteterapia sono tra le attività con maggiori evidenze scientifiche. Bypassando il livello cognitivo e favorendo creatività e ricordi, gli interventi a mediazione artistica sono graditi ed efficaci, apportando benessere e serenità.

Si utilizzeranno strumenti musicali per cui non è prevista competenza pregressa, musica, colori e pennelli, teli colorati e matite. Metteremo in gioco la nostra creatività e fantasia proiettandoci nel mondo della longevità.

Nata e residente a Ventimiglia, laureata in scenografia presso l'accademia delle Belle Arti di Torino, Monica Di Rocco è docente di Arte e Immagine presso la Scuola Media di Dolceacqua e Pigna. Nel corso della malattia di sua mamma si è appassionata all’Arteterapia, specializzandosi nel 2014 presso la Scuola della Pro Civitate Cristiana di Assisi. Ha realizzato progetti di Arteterapia rivolti a operatori socio sanitari, alunni, genitori, insegnanti e migranti. Nel suo ultimo libro, “Ricordati di me: la bicicletta scassata e altre storie” edito da De Ferrari, Monica trascrive i ricordi dell’infanzia scritti dalla mamma prima dell’arrivo dell’Alzheimer e di come l’Arteterapia l’abbia supportata nel lungo cammino di dolore e impotenza.

Silvia Ragni è psicologa, psicoterapeuta, musicoterapeuta e violinista. Da 20 anni lavora nel campo della geriatria, coordina un centro diurno Alzheimer di Roma in cui lavora sia direttamente con i pazienti che nel supporto psicologico alle famiglie. Si occupa di formazione, tenendo corsi per il personale sociosanitario, educatori, psicologi. Insegna in corsi di musicoterapia e arteterapia in diverse scuole italiane, tra quali il corso di arteterapia “La Cittadella” della Pro Civitate Cristiana di Assisi. Partecipa come relatrice a convegni italiani e all’estero. Nonostante i tanti anni di lavoro trascorsi con persone anziane o con demenza, è appassionata da questi ambiti e non ha perso l’entusiasmo.

Si ringraziano vivamente i co-promotori dell’evento: la SPES, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. e SCUOLA DI PACE; il Comune di Ventimiglia per la concessione del Patrocinio e la Scuola Media di Dolceacqua per il prestito degli strumenti musicali".