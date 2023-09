Migranti in arrivo a Ventimiglia: il timore è di arrivare ai numeri di 8 anni fa - Reportage

Come era prevedibile, almeno per ora la situazione è assolutamente tranquilla a Ventimiglia in relazione alla presenza di migranti. L’attenzione è particolarmente elevata, viste le voci riguardanti i possibili nuovi arrivi e la ulteriore ‘barriera’ che intende fare la Francia. La situazione al confine

Un allarmismo che, almeno per adesso non può essere alimentato se non dalla preoccupazione per i prossimi giorni. Al momento l’accoglienza viene fatta esclusivamente all’unico Pad con circa 20 posti dedicati a donne e bambini e alla Caritas, dove oggi si sono presentati circa 80 profughi.