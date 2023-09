A Taggia e Castellaro, revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua

A Castellaro e Taggia è stata revocata l'ordinanza che vietava di utilizzare l’acqua per scopi alimentari, se non dopo la bollitura. La decisione era stata presa a causa di una problematica riscontrata su un collettore a Badalucco, Rivieracqua SpA aveva chiesto ai Comuni di Taggia e Castellaro, a titolo precauzionale, ordinanza di non potabilità, scattata il 12 settembre.

Per Castellaro il provvedimento interessava tutto il territorio comunale. A Taggia, invece, erano interessate solo le abitazioni e attività commerciali poste a nord del Cimitero comunale.