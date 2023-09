Target: Vaquer Profumatori, oggettistica profumata di alta qualità

La storia di Vaquer Profumatori inizia a Torino in un importante centro commerciale dove i titolari gestivano un’attività in cui vendevano oggettistica profumata e fiori secchi. Quando il loro principale fornitore decise di non collaborare più con l’azienda per le troppe richieste, Efisio Vaquer iniziò a produrre da solo il necessario per creare l’oggettistica, gli stampi e il gesso profumato. La maggior parte delle richieste veniva dalla Riviera e così Efisio nel 1993 decise di trasferirsi insieme alla moglie nel Ponente Ligure.

Dal 2008 i titolari decidono di aggiungere alla loro produzione l’oggettistica profuma ambiente (gessetti profumati), i profumatori per la casa e per i tessuti. Qualche anno dopo Efisio Vaquer decide di creare il suo e-commerce ufficiale. Nel 2020 iniziano a produrre anche gli igienizzanti e nel 2022 lanciano la loro prima linea cosmetica: creme viso, creme corpo, tonificanti, saponi, sali da bagno e tanto altro.

L’aromacologia, la scienza che studia le reazioni psicologiche quando si è esposti in ambienti profumati, aiuta i titolari a presentare la loro produzione. Il nostro sistema limbico, area celebrale nella quale si generano le emozioni comportamentali, elabora istintivamente le fragranze e stimola in noi stati di umore come veglia, riposo, memoria e attività.

Questo mestiere è cambiato moltissimo negli ultimi anni, infatti una volta era puramente artigianale mentre adesso attraverso le attrezzature come il 3D si possono creare loghi e oggettistica con precisione ottimale.

Grazie alla tecnologia si riescono a mettere più velocemente in produzione tutte le idee dei titolari. L’obiettivo principale dei titolari di Vaquer Profumatori è quello di costruire del proprio marchio un ottimo brand e ottenere tante altre soddisfazioni.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)