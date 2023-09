Dopo 37 anni di attività riprende la stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

La stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori riparte con l’entusiasmo e la passione che anima il sodalizio ormai da 37 anni. L’obiettivo è sempre avvicinare quanti più giovani e giovanissimi alla pratica delle discipline olimpiche della ginnastica (Artistica Maschile e Femminile, Ritmica e Trampolino Elastico), senza trascurare i settori della Ginnastica per Tutti e della Salute e Fitness rivolta a tutte le fasce di età. Per realizzare al meglio il progetto, l’associazione utilizza le strutture pubbliche rese disponibili dalle Amministrazioni Comunali e le Istituzioni Scolastiche con cui collabora da molti anni e si avvale di un gruppo di tecnici qualificati nei vari ambiti in cui svolgiamo le attività..

I corsi base sono proposti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 18 anni, divisi su giorni, orari e fasce di età differenti e partiranno da lunedì 18 settembre. Su Sanremo ci potete trovare presso la palestra di via Panizzi (zona Foce), via Volta (in centro) e presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. A Taggia i corsi si volgono presso la palestra della Scuola Media Pastonchi (Arma Viale delle Palme), la palestra della Scuola Elementare e il PalaRuffini di Taggia, a Santo Stefano siamo presso la palestra comunale adiacente la Scuola Elementare. Il sodalizio si sta attivando, vista la richiesta di genitori, per aprire un corso di sola ginnastica ritmica su Bordighera.

Per i ragazzi più grandi viene proposto il corso di Acrobatica e di Gymevents, entrambi con la finalità di mantenersi in forma divertendosi, praticando l’acrobatica e la ginnastica coreografica finalizzati alla realizzazione di eventi e spettacoli da proporre sul territorio, a livello nazionale ed internazionale. Infine per gli adulti due corsi: il Gymfitness con lezioni di tonificazione muscolare, scioltezza, circuiti aerobici e functional con l'utilizzo di step, fitball, elastici in palestra, e il Life Long Training, principalmente all'aperto nei fantastici giardini di Villa Ormond (e al chiuso nei periodi freddi e di pioggia) dove le lezioni sono adatte a ogni età con esercizi di postura e di mobilitazione articolare, tonificando tutto il corpo e favorendo la circolazione cardio-vascolare.

Domenica scorsa la partecipazione alla 'Festa dello Sport', organizzata dall’Amministrazione Comunale di Taggia e, nel giorno successivo, presso la sede del Comune, abbiamo accolto con grande piacere e onore l’invito del Sindaco e degli assessorati di competenza. Venerdì prossimo, in piazza Chierotti dalle 18 alle 20 è previsto l'Openday e, alle 21, lo spettacolo ‘Ginnasticandosottolestelle', realizzato dallo staff tecnico con protagonisti i ginnasti delle varie sezioni di attività. Prevista anche la presenza alla seconda edizione di 'Sanremo in Sport' prevista per sabato 30 settembre ai giardini di Villa Nobel e Villa Ormond .