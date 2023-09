Non è stato un precampionato semplice per il Taggia: tanti gol presi, poco equilibrio e la sensazione costante di non essere pronti per il via del campionato.

Contro il Pietra Ligure, invece, è arrivata la vittoria al 90', il battesimo migliore per la carriera di Luca Fiuzzi, nuovo tecnico dei giallorossi.

Il match vinto contro il team di Matteo Cocco è stato però l'ultimo da giocatore, dopo 25 anni di onorata carriera.