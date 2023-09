Bordighera: sabato cambio di location per l'open day di pallamano con la ABC

L' ABC, Athletic Bordighera Club handball, organizza sabato 16 settembre l' Open Day di Pallamano per far conoscere a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno partecipare questo bellissimo sport. In prima battuta doveva effettuarsi presso i Giardini Lowe ma vista la previsione meteo si è deciso di spostare l'evento presso la Palestra Conrieri dalle 14.30 alle 18.



"In caso di bel tempo la manifestazione si svolgerà nel campo esterno, in caso di pioggia invece l' Open Day si svolgerà all'interno della palestra. - spiegano dalla ABC Bordighera - Nel pomeriggio si alterneranno differenti coach del team ABC, sotto la supervisione dell'allenatore professionista Ricardo Tomé; new entry della famiglia ABC e responsabile tecnico della squadra maschile U17 e tutto il settore giovanile".



"Ricordiamo che la scuola di Pallamano inizierà i corsi da Martedì 19 settembre presso la palestra Conrieri, dove potrete ricevere tutte le informazioni necessarie presso la sede ABC. ulteriori informazioni sui vari social network oppure via mail info@abcbordighera.it" - concludono