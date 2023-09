Basket: Bvc Sanremo, Sea e Bc Ospedaletti insieme per giocare nel prossimo campionato regionale

Il Bvc Sanremo parteciperà, nella prossima stagione, al campionato Divisione Regionale 1 che inizierà nel weekend del 7 e 8 ottobre. Si tratta del massimo livello regionale, che accorpa le vecchie Serie C Silver e D.

La storica società sanremese, che sarà l’unica imperiese a prendere parte a questo campionato, ha approntato una squadra in collaborazione con il Sea Basket Sanremo di Mauro Bonino e il Bc Ospedaletti del presidente Davide Morabito. L’organico, come sempre molto giovane, sarà completato da alcuni veterani, tra cui l’esperto centro Luca Colombo, ex Ospedaletti, che vanta molte stagioni da protagonista in categorie superiori. Lo staff tecnico sarà composto da Mauro Bonino e Alessandro Deda. Le partite casalinghe saranno disputate nella palestra di Ospedaletti, poiché in linea con tutti i requisiti richiesti dalla Federazione per la disputa della Divisione Regionale 1.

Il presidente/allenatore/giocatore del Bvc Sanremo Alessandro Deda: “Siamo l’unica squadra della provincia iscritta a questo importante campionato, che in ragione della collaborazione con Sea Basket e Ospedaletti, affronteremo ben preparati e organizzati. Ringrazio il presidente Morabito del Bc Ospedaletti per la concessione della palestra, omologata per la Divisione 1”.

Le società partecipanti alla Divisione 1 regionale saranno 15, divise in due gironi. Di quello centro/ponentino faranno parte Bvc Sanremo, che sarà l’unica imperiese, Basket Loano, Juvenilia Varazze, Cogoleto, Pegli, Auxilium Genova e Ardita Genova Nervi, mentre in quello centro/levantino saranno al via Landini Lerici, Tigullio Santa Margherita, Villaggio Sport Cogorno, Aurora Chiavari, Follo, Valpetronio, Blue Sea Lavagna, Next Step Rapallo. La formula prevede l’accesso delle prime quattro classificate di ogni girone alla fase promozione e ai successivi playoff, mentre tutte le altre parteciperanno alla fase retrocessione e ai playout.