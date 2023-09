Al Tennis Club Solaro di Sanremo si è conclusa la VII edizione del Torneo Tennistico Giovanile con borsa di studio ' Volée CUP Giuseppe Fassola' (Foto)

Anche quest’anno il numero degli iscritti ha confermato il grande interesse per questa manifestazione che è diventata appuntamento fisso del settore giovanile del tennis con gli atleti provenienti da tutta Italia e dalla Danimarca che suddivisi in otto tabelloni per categorie differenti tra under 10 ed under 16 maschile e femminile si sono contesi nei sei giorni di incontri prima l’accesso alle finali e poi la vittoria nella splendida cornice del Tennis Club Solaro.

Confermato anche il notevole livello tecnico dei partecipanti tra i quali si sono distinti il lombardo Pietro Sala che si è affermato in due categorie U14 e U16 esprimendo un tennis moderno tutto basato sul gioco d’attacco supportato da notevoli fondamentali e variazioni di ottimo livello, il piemontese Gabriele Aceto ed il romano Lupo Costa che si sono contesi il titolo della categoria U10 che nel gioco riescono ad alternare velocità e cambi di ritmo impressionanti per giocatori così giovani. Sicuramente sentiremo ancora parlare di loro.

Tra le giocatrici hanno brillato la piccola danese Eleonora Overby che nella finale U10 non ha lasciato spazio alla pur brava Ludovica Venturino mettendo in mostra una varietà di colpi rara da vedere nelle giocatrici ancora in così tenera età, Federica Piana ed Emma Carlotta Fabra che nella finale U12 si sono contese la vittoria in una lunga battaglia conclusasi solo con un tiratissimo terzo set, e Letizia Guerino, portacolori del Tennis Club Solaro, che nella finale U16 si è affermata sulla compagna di squadra Alessia Di Stasi.

Tutti quanti i partecipanti oltre ad essere tecnicamente molto preparati hanno conseguito ottimi risultati a scuola e si sono contesi le borse di studio ai fini sportivi assegnate ai due giovani tennisti che hanno ottenuto il maggiore punteggio calcolato sulla base del risultato agonistico sportivo sommato a quello del loro rendimento scolastico. Nella categoria femminile la borsa di studio è stata vinta dalla sanremese Alessia Di Stasi del Tennis Club Solaro, seconda classificata nel singolare U16, ed in quella maschile da Lorenzo Perugia del Tennis Club Sommariva Bosco, terzo classificato nel singolare U14.

Alla cerimonia di premiazione diretta dal Direttore Tecnico del Torneo Andrea Icardi ed accompagnata da musica e stelle filanti sono intervenuti tra gli altri il Delegato FITP Imperia Silvano Martella che ha svolto la funziona di Giudice Arbitro supportando i giovanissimi atleti per tutta la durata del torneo, e l'Assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi che oltre a portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, da sempre sostenitori di questa iniziativa per i giovani legata a sport e scuola, ha ricordato la figura di Giuseppe Fassola ed il suo impegno nella promozione e sviluppo dello sport con la creazione del centro sportivo Solaro Sporting, uno tra i più prestigiosi d’italia.

Con tanti palloncini in volo è stato poi rivolto un pensiero affettuoso a “Pino” da tutti i famigliari ed amici intervenuti e dalle figlie Patrizia e Roberta che al papà hanno dedicato la raccolta dei disegni fatti dai giovani tennisti in ricordo della loro partecipazione alla Volée Cup convinte che oltre all’agonismo la pratica sportiva abbia in sé funzione sociale aggregativa ed educativa.

Terminata la cerimonia di premiazione come consuetudine delle grandi occasioni tutti i partecipanti hanno brindato al buon esito del torneo ed al ricordo di “Pino” Fassola nel corso di un festoso buffet a bordo piscina del Solaro durante il quale ci si e dati appuntamento per agosto 2024 col la VIII edizione della Volée Cup.

Questi i risultati delle 8 finali disputate:

Singolare Maschile Under 10

Aceto Gabriele Tc Indoor Club s.s.d. Torino vince su Costa Raffaele Lupo Tennis Team Vianello Società Coop dilettantistica 6-2 6-2

Singolare Femminile Under 10

Overby Eleonora Tc Spirit vince su Venturino Ludovica Tennis Club Cervo 6-1 6-0

Singolare Maschile Under 12

Iozza Simone Indoor Club Società sportive dilettantistica vince su Overby Elliot Tc Spirit 7-5 7-6

Singolare Femminile Under 12

Piana Federica Esperia Tennis Accademy vince su Fabra Emma Carlotta Tc Dolceacqua 6-3 2-6 6-4

Singolare Maschile Under 14

Sala Pietro Circolo Tennis Giussano vince su Cassinis Leonardo Tennis Club Lombardo 6-0 6-3

Singolare Femminile Under 16

Guerrino Letizia Tc Solaro vince su Di Stasi Alessia Tc Solaro 7-6 6-3

Singolare Maschile Under 16

Sala Pietro Circolo Tennis Giussano vince su Landoni Mattia Pietro Harbour Club Milano 6-3 6-3

Doppio Maschile Under 14

Perugia Lorenzo / Crespi Ettore Maria vincono su Carozzi Francesco/ Di Fede Lorenzo Fabrizio 6-2 6-1

