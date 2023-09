Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. L'Imperia supera 6-1 il Serra Riccò e si qualifica ai quarti di finale

L'Imperia vince in trasferta 6-1 sul campo del Serra Riccò e si qualifica ai quarti di dinale della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza.

Qualificazione mai in discussione per i nerazzurri padroni del campo, a scapito di un Serra Riccò penalizzato da una discussa espulsione in occasione del secondo rigore che ha definitivamente spianato la strada alla squadra imperiese.

7' Calcio di rigore per l'Imperia

Atterrato Cassata

8' 1-0 Scalzi (R)

Scalzi spiazza il portiere

13' Ammonito Ranasinghe per fallo su Cassata

16' Ammonito Cassata

22' Ammonito Costantini

23' Ammonito Varaldo per fallo al limite dell'area

24' calcio di punizione battuto da Stradi e bloccato da Sylla

25' conclusione di Scalzi dal limite dell'area respinta dal portiere

28' calcio di punizione dal limite di Costantini: la palla sorvola di pochissimo la traversa

32' Ammonito Vignolo

33' veloce manovra offensiva del Serra Ricco' , che libera al tiro da buona posizione Preti che però allarga troppo il tiro che esce alla destra di Syllla

38' buona occasione per l'Imperia: Giglio lavora un pallone sul lato destro dell'area di rigore, che finisce tra i piedi di Ravoncoli che però in equilibrio precario non riesce a impattare il pallone a pochi passi dal portiere

41' rigore per l'Imperia!

Cassata su invola in contropiede lanciato da Scalzi e entrato in area subisce un intervento da dietro che costa l'espulsione a Preti, già ammonito

42' Gol dell'Imperia! 2-0! Rigore trasformato da Ventre

Fine primo tempo

2-0

Entrano Biffi e Scarrone per Varaldo e Szerdi

46' 3-0 Imperia! Segna Biffi appena entrato in campo, con un preciso diagonale dal lato destro dell'area di rigore

52' cambio nel Serra Ricco': entra Robotti per Guidotti

55' Entrano Garibbo e Faedo per Costantini e Cassata

58' 4-0 Imperia! Gol di Biffi che sigla la sua personale doppietta sfruttando in girata un assist di Giglio

60' esce Stradi entra Salvini

61' 5-0 Imperia! Segna Scarrone con un preciso colpo di testa

62' entra Morchio per Scalzi

73' 6-0 Imperia!! Tripletta di uno scatenato Biffi che supera il portiere su assist di Ravoncoli con un piatto destro

80' Serra Ricco' vicino al gol della bandiera con un colpo di testa da distanza ravvicinata respinto con ottimo riflesso da Sylla

85' entra Bertagnini per Stabile

89' 6-1 rigore di Ranasinghe respinto da Syllla, ma Bertagnini è lesto a ribadire in rete