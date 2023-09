Imperia: i canti della Settimana Santa, venerdì prossimo una serata culturale a San Pietro Apostolo

Si svolgerà venerdì alle 21,15, all’oratorio di San Pietro Apostolo di Imperia Porto Maurizio, una serata culturale. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, avrà come fulcro i canti della Settimana Santa, che sono eseguiti la sera del giovedì Santo nelle chiese ed oratori cittadini a cura dei cori delle confraternite della Trinità, di san Pietro e di santa Caterina.

Nel corso della serata verrà esaminata, partendo dai pochi documenti che oggi esistono sulla cerimonia, l’esegesi dei canti. Ogni brano, e cioè antifona, versetti, salmi e Stabat Mater, verrà esaminato singolarmente, per cercare di comprendere meglio la loro struttura, sia par quanto riguarda il periodo storico, sia per il significato liturgico che ad esso si può attribuire.

Alcuni di questi pezzi verranno eseguiti nella forma antica, sia nei versi, che nella musica, in maniera difforme da come vengono oggi cantati. Al termine della conversazione, tutti i canti verranno riproposti nel loro complesso, come ancor oggi vengono eseguiti ogni anno nella serata del giovedì Santo.