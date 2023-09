Al via un nuovo corso per agenti immobiliari della Confcommercio di Imperia

Dopo una lunga pausa legata all’emergenza Covid, un ritorno a grande richiesta per la Confcommercio di Imperia. Ha preso il via martedì con la prima lezione in presenza, il nuovo corso organizzato dalla Confcommercio Ascom di Imperia per diventare agenti immobiliari, in preparazione all’esame che si terrà alla Camera di commercio Riviere di Liguria.

Si tratta della prima edizione, cui ne seguirà una seconda nella prossima primavera, alla luce dell’alto numero di richieste già pervenute presso gli uffici della Confcommercio.



Il corso, ha una durata di 100 ore e sarà articolato in maniera tale da preparare gli iscritti in materia fiscale, giuridica, professionale e tecnica per affrontare l’esame di abilitazione. Le lezioni si svolgono per il 50% in FAD (modalità a distanza, online) e per il 50% in presenza, presso la sede della Confcommercio di Imperia in via De Marchi 8.

Tutti i docenti hanno profili professionali di alto livello e sono altamente qualificati in materia giuridica, fiscale e nella tecnica professionale per gestire relazioni tra venditori e compratori.



Le lezioni si svolgono tre volte a settimana dalle 18 alle 22. Il corso è organizzato in collaborazione con Signum, ente formativo accreditato ad Alfa Liguria, con una frequenza obbligatoria per l’85% delle ore.

Scopo finale del corso è preparare i partecipanti per il superamento dell’esame previsto dalla Legge n.39/89 per accedere all’iscrizione al ruolo di Agenti D’Affari in Mediazione, che la Camera di Commercio organizzerà entro fine anno, e fornire ai partecipanti gli strumenti per poter svolgere al meglio il lavoro di mediatore di affari.