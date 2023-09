Imperia: i soliti incivili buttano sconsideratamente i rifiuti nella zona di Borgo D'Oneglia (Foto)

Una nostra lettrice di Imperia, Grazia Colombara, ci ha scritto (inviandoci alcune foto) in relazione al punto di raccolta rifiuti nel centro di Borgo d'Oneglia:

“La zona è in queste condizioni ormai da giorni, anzi in continua evoluzione perché ogni giorno si accumulano altri rifiuti ingombranti. Certo l'Amministrazione non ha fatto scelte molto felici in tema di raccolta differenziata (e qui si dovrebbe aprire un capitolo a parte), la ditta forse De Vizia non esegue l'appalto in modo corretto e ci sono i cinghiali. Ma qui mi sembra che la causa sia da attribuirsi soprattutto alla maleducazione degli abitanti che conferiscono i rifiuti senza alcuna regola e che restano del tutto insensibili al degrado che sta loro intorno e che loro stessi provocano. Scriverò alla De Vizia (come ho già fatto in passato poiché il fenomeno si ripete periodicamente) e chiederò loro di fare una pulizia straordinaria ma la tentazione di lasciar crescere il mucchio per vedere fin dove arriva e come poi i rifiuti di plastica si estendano sulle vie e piazze limitrofe è davvero tanta. Il mio è un tentativo disperato per far si che almeno qualcuno provi un po' di vergogna. Smettiamola di lamentarci continuamente sul servizio che non funziona, certamente non funziona come dovrebbe, ma qui mi sembra che la causa sia ben altra”.