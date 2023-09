Sette medaglie per la Canottieri Sanremo alle finali nazionali canoa giovani a Caldonazzo

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Canottieri Sanremo che, con il gruppo ‘Canoa B’, si è ben comportata alle finali nazionali di Caldonazzo. Alla gara erano presenti ben 1.200 ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane.

In tre giorni di gare ben 7 le medaglie vinte dai canoisti sanremesi. Due sulla distanza dei 2.000 metri (un oro nel K2 Cadetti b con Alessandro Allavena ed Ibrahim Cherif Ibrahim), un argento nel K1 con Riccardo Boeri e 5 sulla distanza breve dei 200 metri.

Due ori: uno nel K1 Cadetti C con Cherif ed uno nel K4 misto formato d Alessandro Allavena, Samuele Lavagno, Carolina Sanchez e lo stesso Cherif. Due argenti con il K2 di Allavena e Cherif ed uno nel K5.20 Allieve di Janaina Dos Santos, insieme a Noemi Scordano della Canottieri Sabazia di Savona e un bronzo nel K1 Cadette B con Carolina Sanchez.

Non da meno sono stati i più piccoli del gruppo, nati nel 2012: quattro con il K4 8.50 Allieve B sui 2.000 metri (Serena Lisi, Giorgia Peluso, Rafaela Van Den Boom e Janaina Dos Santos) così come Mattia Salvi nel K4.20 Allievi B. Buon sesto posto per Tommaso Sanchez nel K1 200 metri e di Nicolò Liotta ed Andrea Saldano Andrea nel K2 Cadetti 200 metri ed il settimo posto di Davide Tosi nel K1 Cadetti B.

Prossimo appuntamento, a fine mese, a Savona con il trofeo internazionale ‘Presidente della Repubblica’.