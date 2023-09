Rugby: estate ricca di attività per i Reds di Imperia, ora si pensa agli open day

Partenza stagionale del Reds Rugby Team di Imperia, anche se effettivamente l’attività non si è del tutto fermata se non nel mese di Agosto, i ragazzi hanno ripreso gli allenamenti sul campo di Via Allende. REDS che durante l’estate sono stati impegnati sul campo di Dolcedo per esercitarsi nel rugby “flag” disciplina rugbystica utile sia all’avvicinamento a questo sport sia ad una pratica più leggera.



Inoltre, i Reds sono stati invitati nel mese di settembre sia a manifestazione UISP di S.Lorenzo al Mare tenutasi nel weekend appena passato, ricevendo plausi dall’organizzazione dell’evento, sia perché dal Comitato FIR Ligure e dal CONI sono stati invitati a partecipare alla manifestazione nazionale che si terrà a Nova Siri (MT) a fine settembre. Calendario ricco sin dall’inizio per la compagine imperiese dei REDS che già comunque guarda al prossimo inverno mettendosi in carreggiata per la regular season che vede schierarsi dai piccoli dall’under 6 sino all’under 14 .

"Tutti i bambini sono invitati a provare il gioco del rugby con divertimento il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19 al campo di Via Allende loc. Piani , tecnici FIR seguiranno i ragazzi nel percorso di avvicinamento e formazione al gioco del rugby" - sottolineano dai Reds.