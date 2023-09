Emiliano Leone del NG Team Salesiani di Vallecrosia sul podio alla ‘Ion Cup’ di Limone Piemonte

Emiliano Leone, che deve ancora compiere 17 anni, conquista il bronzo alla ‘Ion Cup’ di Limone Piemonte, una gara di enduro con circa 160 atleti iscritti.

"Emiliano - racconta l'istruttore, Glauco Pocobelli - oltre agli allenamenti del sabato in giro per i sentieri con il team, si prende del tempo per se stesso curando anche la preparazione atletica in palestra e pedalando solo o in coppia con qualche membro del team stesso e non”.

Sfiora il podio con un bel quarto posto sua sorella Alice, che alla ‘Junior cup’ ricalca le orme del fratello. Una famiglia, insomma, nata con la passione per la montagna che abbina le passeggiate a piedi nei weekend alle discese in bicicletta. Il papà, imprenditore nel settore elettrico, e la mamma, impiegata nel settore ospedaliero, abbracciando i propri figli non potevano che trasmettere la loro soddisfazione per i risultati.

Ma le sorprese non sono finite a Limone, poiché Lorenzo Rao, dopo poco più di un mese in sella ad un DH (bici tipicamente discesistica), è arrivato quinto. Tra le fila della Polisportiva salesiani di Vallecrosia NG tram si sono presentati alla partenza altri quattro atleti: Matteo Botto, Lorenzo Turri, Valerio Lavagno (11 anni) e Samuele Pocobelli che con due cadute è uscito dai giochi.