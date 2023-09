A settembre tre appuntamenti con gli open day del Sanremo Rugby

Il Sanremo Rugby inizia la stagione 23/24 aprendo le porte del campo di Pian di Poma ad atleti e famiglie. Sono tre le date individuate dalla società per gli open day che consentiranno di scoprire a pieno l’offerta sportiva e formativa della società biancazzurra.

Lo staff del Sanremo Rugby sarà pronto ad accogliere i futuri rugbisti il 14, il 21 e il 28 settembre con tre appuntamenti per ogni giornata: alle 17.30 per i ragazzi dai 3 ai 12 anni, alle 18.30 per i ragazzi dai 13 ai 18 anni e sempre alle 18.30 per le ragazze del rugby femminile. La novità della stagione sarà la proposta del rugby olimpico a 7.

Durante le giornate di open day i ragazzi potranno prendere parte a giochi inclusivi propedeutici al rugby per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo dalla palla ovale.

Per informazioni contattare via Whatsapp il numero 327 9345763 o visitare il sito www.sanremorugby.it