Fino a dicembre tour negli USA per il musicista di Taggia Giorgio Revelli

Da oggi partirà ufficialmente il tour di concerti negli USA del musicista tabiese Giorgio Revelli. Reduce da una serie di concerti di grande successo in Lituania ed una masterclass presso l’accademia di St Mato di Anyksciai ed dal concerto della scorsa settimana tenuto davanti al saio di San Francesco d’Assisi presso la Basilica Santuario della Verna in Italia, il M° Giorgio Revelli è già in partenza per gli Stati Uniti d’America dove terrà una serie di concerti in alcune sedi prestigiose di Chicago e e concludere a Dicembre nella Capitale degli USA: Washington.



Il primo concerto che apre ufficialmente il tour è fissato per il 15 Settembre Fourth Prebyterian Church, fondata il 12 febbraio 1871, dalla fusione della Chiesa Presbiteriana di Westminster e della Chiesa Presbiteriana del Nord e negli anni ricostruita dopo il grande incendio di Chicago.La chiesa conserva uno degli strumenti più prestigiosi della città e di tutti gli Stati Uniti, tra i più grandi negli USA con le sue 5 tastiere, 143 registri ed addirittura 8.343 canne, che rendendo l'organo Andrew il più grande organo a canne non solo a Chicago ma in tutto il Midwest.



“Un invito prestigioso - afferma Revelli - che preludia a diverse altre collaborazioni sempre a Chicago e nell’Illinois già fissate per il 2024”. Dopo un breve rientro in Europa che lo vedrà protagonista di alcuni concerti a Londra, Spagna ed Italia, il musicista ligure ritornerà negli USA per terminare la serie concertistica americana che si concluderà con due appuntamenti molto attesi nella capitale Washington.Ed intanto Revelli è già impegnato per inaugurare la stagione culturale 2023/2024 della Concattedrale di San Maurizio di Imperia (Italia) con concerti invernali, conferenze, incontri con il pubblico e la XIV stagione del festival organistico internazionale “Serate Organistiche Leonardiane”.



Il prossimo appuntamento concertistico nella nostra provincia è fissato in ottobre per il tradizionale concerto che ormai da qualche anno Revelli offre per la raccolta fondi dell’Associazione San Vincenzo di Imperia con l’incasso che sarà devoluto interamente per il sostentamento delle famiglie bisognose della città.