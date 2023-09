Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 12 domenica 17 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE

SANREMO

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, fino al 17 settembre, ingresso libero



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



17.00 & 21.00. XXXIII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerti finali dell’orchestra dell’Accademia Internazionale di Cervo con i solisti partecipanti ai corsi diretti dal M° Karel Bredenhorst (20 euro). Oratorio di Santa Caterina, informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

IMPERIA



11.00. ‘Agribike’: conoscere il territorio e le aziende agricole tramite percorsi rurali andando alla scoperta delle tradizioni liguri e costruire una rete di collegamento tra aziende agricole da percorrere in e bike o a piedi. Evento a cura di CIA Imperia in collaborazione con Intibrikki, Associazione Monesy Young, Riviera dei fiori outdoor. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, info 337 104 3629 (più info)



16.30. Convegno dal titolo ‘PNRR & Parità di genere - La certificazione della parità di genere: obiettivi, regole ed applicazione’ organizzato da Confindustria Imperia con la partecipazione di autorità politiche e rappresentanti delle principali associazioni femminili del Ponente Ligure (Aidda, Fidapa, Inner Wheel, Zonta). Sala congressi di Confindustria Imperia in viale Matteotti, info 0183 650551 (il programma)



VENTIMIGLIA



CERVO



18.30. ‘Il borgo di Cervo. Storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’: visita didattica nel borgo di Cervo per apprezzare la storia millenaria attraverso le sue evidenze architettoniche e culturali più significative. A cura di GTA Daniela Lantero (5 euro). Ritrovo in Piazza Castello, info 347 9384694



ENTROTERRA

TRIORA

FRANCIA

MONACO

9.00. XVI Monaco Classic Week, evento con la partecipazione di oltre 100 barche d’epoca. In programma programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino, fino al 16 settembre (il programma)

19.00. Una serata sotto l'Alto Patronato e alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Concerto eccezionale dell'Orchestra Filarmonica d'Israele diretta da Lahav Shani. In programma: Haydn e Brahms. Grimaldi Forum Monaco (più info)





GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE



SANREMO

9.30. 46ª Tavola Rotonda organizzata dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario con la partecipazione di esperti e professionisti internazionali di alto livello. Villa Ormond, anche domani (il programma)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



16.30. ‘I segreti dell’acciuga’ con Luigi Arcella, comandante motobarca Ineja II. A cura di Legacoop Liguria. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337 104 3629 (più info)

VENTIMIGLIA



CERVO



ENTROTERRA

TRIORA

FRANCIA

MONACO

9.00. XVI Monaco Classic Week, evento con la partecipazione di oltre 100 barche d’epoca. In programma programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino, fino al 16 settembre (il programma)

17.00. Arrivo della 9ª Riviera Electric Challenge partita ieri da Cagnes sur Mer: 405 km in 48 ore con diverse prove speciali ed eventi in un percorso che attraversa 3 Paesi (Francia, Italia e Monaco). Partecipano 30 veicoli 100% elettrici, 30 piloti e 30 copiloti con un un percorso che attraversa 3 Paesi (Francia, Italia e Monaco). Piazza del Palazzo dei Principi di Monaco con la partecipazione del Principe Alberto II





VENERDI’ 15 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. 46ª Tavola Rotonda organizzata dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario con la partecipazione di esperti e professionisti internazionali di alto livello. Villa Ormond (il programma)

10.00-20.00. Sanremo Biennale Artexpo (1ª edizione): evento artistico che coinvolge esperienze creative diverse (pittura, scultura, fotografia, videoart) in un'esperienza fruitiva innovativa. Sale espitive del Teatro Ariston di Sanremo, fino al 17 settembre (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

11.30. Inaugurazione della Panchina Arcobaleno presso la Piazzetta dei Diritti della Cgil, Via Pallavicino 13



17.00. Per ‘BiblioTecla, Libri al Forte’, incontro con Luca Riolfo che presenta il suo libro ‘Due zaini e un camallo’. Con Valentina Staricco. Forte di Santa Tecla (più info)

19.00. ‘Mercede in Festa’: serata enogastronomica e danzante con l’Orchestra ‘Mariella Group’. Nel menu presenti le immancabili rostelle, gustosi ravioli, salsiccia, patatine, e non solo. Giardini di Villa Mercede, in Corso Cavallotti 250, anche domani, ingresso libero (locandina)

21.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): Fiabe Italiane - Racconti per il teatro’ con Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino. Istituto Comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’, plesso ‘Italo Calvino’, Via Volta 101, ingresso libero (più info)



IMPERIA



9.00. Per la Festa di San Maurizio, ‘Expo Valli del Mare’: mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi (Via Cascione e Via XX Settembre h 9/20) + ‘Note di Seta’ di A. Brunengo con l’Ensemble Unico (h 16.30 Via XX Settembre) + Carlo Guardia Costiera: concerto per bambini e genitori con Veronica Ioppolo, Giovanni Sardo e il Panta Musica Ensemble (h 17.30. Via F. Cascione). Porto Maurizio, fino al 17 settembre

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘A scuola di nodi col pescatore Mimmo': laboratorio per imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di Legacoop Liguria. Infopoint L’Approdo, molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337 104 3629 (più info)



21.00. Concerto dell’’Inter Play Jazz Trio’ (Marco Moro al sax e flauto, Adriano Ghirardo alla chitarra e Marco Bottini al basso elettrico). Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA

TAGGIA ARMA



18.00-23.00. ‘Ginnasticando sotto le Stelle’: open day aperto a tutti rivolto a tutte le fasce di età, dai 3 anni in poi. A seguire lo spettacolo ‘Ginnasticando’ esibizione di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e trampolino. A cura dell’Associazione Ginnastica Riviera dei Fiori. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



21.30. ‘Riviera Revival’: serate di musica e animazione a cura di Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.30-21.00. 64ª edizione della Festa di San Matteo: gara di pétanque, aperta a tutti (h 14.30) + XXXIV sagra dello stoccafisso (h 19.30) + serata danzante con l’Orchestra Domenico Cerri (h 21). Località Molino del Fico

CERVO



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.00-20.00. Per la ‘Settimana Europea della Mobilità’, giornata di ciclofficina mobile a Camporosso Mare presso la foce del Nervia a cura della FIAB sezione Riviera dei Fiori: i volontari offrono gratuitamente semplici interventi di manutenzione per mantenere efficienti le biciclette. Info 334 2485043 (più info)

PERINALDO

16.00. Tavola rotonda ‘La Ronde nel Cuore - La Magia del Rally a Perinaldo’ con relatori Sergio Maiga, Chicco Alberti, Spartaco Fragomeni, Guido De Angeli, Silvio Maiga e Guido Rancati + Proiezione di un inedito cortometraggio con le immagini più significative dello storico anello del percorso ed esposizione di auto d’epoca. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SOLDANO

9.00. Passeggiata a tema ‘culturale’ intorno a Soldano a cura del CAI, Sezioni di Imperia, Sanremo, Bordighera. Ritrovo in centro paese, Piazza della chiesa di S.Giovanni Battista, info 338 7003749

TRIORA

21.00. ‘Sotto il cielo di Triora’: osservazioni astronomiche dalla sommità dello splendido borgo di Triora, all'interno dei ruderi dell'antico castello. Partecipazione a offerta libera. Prenotazione con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

FRANCIA

MONACO



9.00. XVI Monaco Classic Week, evento con la partecipazione di oltre 100 barche d’epoca. In programma programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino, fino al 16 settembre (il programma)

11.00. Partita di Coppa Davis del Gruppo II del Mondo ‘Monaco vs Ecuador’. Monte-Carlo Country Club, anche domani (più info)

11.30. ‘Monaco Mediterranee - Mode & Lifestyle Arte & Gastronomia’: salone che riunisce diverse specialità dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Area giochi Fontvieille Chapiteau, fino al 17 settembre (più info)

SABATO 16 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-20.00. Sanremo Biennale Artexpo (1ª edizione): evento artistico che coinvolge esperienze creative diverse (pittura, scultura, fotografia, videoart) in un'esperienza fruitiva innovativa. Sale espitive del Teatro Ariston di Sanremo, fino al 17 settembre (più info)

15.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): ‘Un Pomeriggio di Incanto’: incontro con David Zonta (flower designer) e Laura Guglielmi (scrittrice) + Incursioni musicali di Sergio Caputo (violino) e Fabrizio Vinciguerra (chitarra). Giardino di Villa Terralba Strada Mulattiera San Romolo 32 (obbligatoria la prenotazione), ingresso libero (più info)

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’, incontro con la giornalista e scrittrice sanremese Laura Guglielmi che presenta il suo ultimo libro ‘Italo Calvino e Sanremo’. Forte di Santa Tecla, ingrasso libero (più info)

17.00. ‘Le Fiabe del Mare’: laboratorio didattio ispirato alle Fiabe Italiane rivolto ai bimbi dai 4 anni in su. A cura dell’Associazione Talea di Sanremo. Forte di Santa Tecla, Prenotazioni: talea.associazionesanremo@gmail.com (più info)

19.00. ‘Mercede in Festa’: serata enogastronomica e danzante con ‘Federica e Piercarlo. Nel menu presenti le immancabili rostelle, gustosi ravioli, salsiccia, patatine, e non solo. Dalle 19.30 alle 20.30, musica e animazione per i più piccoli. Giardini di Villa Mercede, in Corso Cavallotti 250, ingresso libero (locandina)

19.15. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): Si dorme cani: Zibba incontra Calvino. Chiesa di Santa Brigida, La Pigna, ingresso libero (più info)

21.00. Finale del concorso canoro ‘Cantaestate 2023’ Under e Over: i vincitori accedono direttamente alla finale nazionale del ‘Rumore Bim Festival’ a Bellaria Igea Marina. Bahama Star di Valle Armea, info e iscrizioni al 380 70 98 908

21.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): ‘Il Sentiero dei Nidi di Ragno - Un percorso di parole e musica per Italo Calvino’: con Stefano Annoni (voce recitante) e Katerina Haidukova (fisarmonica). Anteprima assoluta. Spazio Shanti, Via Romolo Moreno 7 (obbligatoria la prenotazione), ingresso libero (più info)



IMPERIA



8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Arte e dell'Antiquariato a Imperia in via Vieusseux, via Monti, Piazza Bianchi, via San Giovanni nel centro storico di Oneglia



9.00. Per la Festa di San Maurizio, ‘Expo Valli del Mare’: mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi (Via Cascione e Via XX Settembre h 9/20) + spettacolo per grandi e piccini con la Family Band Four (h 16, vie del Centro) + l’OpenOrchestra in Concerto alla Basilica di San Maurizio (h 21). Porto Maurizio, fino al 17 settembre

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.00. ‘Una giornata lungo la Via Iulia Augusta’: escursione didattica di una giornata lungo l'antica via romana da Ventimiglia a La Turbie, alla scoperta delle tracce lungo l’antico itinerario (necessaria prenotazione). Ritrovo in piazza Costituente o alle ore 9.10 dal Forte dell'Annunziata con autobus noleggiato (più info)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

TAGGIA ARMA

15.00-20.00. ‘U Balun nel Pantan’: manifestazione volta alla promozione dello storico sport del Pallone Elastico a cura dell’Associazione Sportiva Taggese Pallapugno. Piazza Cavour e Via Soleri

DIANO MARINA

9.00. 12ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del Centro

18.00. Inizio della Notte Bianca a tema ‘Happy Days’ per le Vie del Centro

SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.30-21.00. 64ª edizione della Festa di San Matteo: XXI edizione delle Moliniadi, giochi per bambini (h 15.30) + apertura stand gastronomici (h 19.30) + serata danzante con l’Orchestra Rossella Casale (h 21). Località Molino del Fico

CERVO



9.30. 31esima edizione del concordo ‘Il Pennello d'Oro’: estemporanea di pittura per le vie del borgo. Iscrizione in Piazza Alassio, anche domani (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

11.00. 51° Festival dello ‘Stoccafisso alla Baücögna’ a cura della Proloco di Badalucco con degustazione di numerose varianti di ricette di stoccafisso nelle piazzette del paese + bancarelle dell'artigianato + musica ed animazioni. Piazze e vie del paese, anche domani



COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sul fiori di Bach al Parco Novaro a cura dell’associazione Gocce di Natura, info 351 9104008



PERINALDO

18.00. ‘Scrivere etc,’: chiacchierata con lo scrittore Gianmarco Parodi sul mestiere del narratore. Sala Consigliare, ingresso libero



PIETRABRUNA



19.30. Sagra della Strosciaccon cena all’aperto e serata danzante

TRIORA

FRANCIA

MONACO

9.00. Ultimo giorno della XVI Monaco Classic Week, evento con la partecipazione di oltre 100 barche d’epoca. In programma programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino (il programma)



11.00. Partita di Coppa Davis del Gruppo II del Mondo ‘Monaco vs Ecuador’. Monte-Carlo Country Club (più info)

11.30. ‘Monaco Mediterranee - Mode & Lifestyle Arte & Gastronomia’: salone che riunisce diverse specialità dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Area giochi Fontvieille Chapiteau, fino al 17 settembre (più info)

20.00. ‘Duel Reality - Au Jeu Comme En Amour’: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia di produzione Stars Monaco guidata dal direttore artistico Nicolas Jelmoni. Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-18.00. ‘Prestige’ (8ª edizione): appuntamento rivolto agli appassionati di veicoli da collezione villaggio nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat, anche domani (più info)





DOMENICA 17 SETTEMBRE



SANREMO



6.00. Escursione ai laghi di Vens nell’Haute Tinée nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour a cura del CAI sezione di Sanremo. Ritrovo in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS) alle ore 6.00, info 335 5492233



8.30. ‘Baby Maratona’ (23ª edizione) rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal 2012 al 2020 +’ Maratonina delle Mamme’ (19ª edizione) e ‘Maratonina dei Papà’ (21ª edizione). Pista di atletica a Pian di Poma, info 338/6592058

10.00-14.00. Sanremo Biennale Artexpo (ultimo giorno della 1ª edizione): evento artistico che coinvolge esperienze creative diverse (pittura, scultura, fotografia, videoart) in un'esperienza fruitiva innovativa. Sale espitive del Teatro Ariston di Sanremo (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



14.30 & 16.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): visita di Villa Bel Respiro e dei laboratori + alle 16, ‘Un Pomeriggio, Libereso Eva, Mario e Italo Calvino nei giardini del mondo’: conversazione con Roberto Giannarelli (regista) e Simone Dini Gandini (drammaturgo). Nel corso del pomeriggio, proiezione in loop del documentario ‘L'isola di Calvino’ di Roberto Giannarelli. Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo CREA OF (già Stazione Sperimentale di Floricoltura) Corso degli Inglesi 508, ingresso libero (più info)

15.30-20.00. ‘Floriseum in comics 2023 - La fiera del fumetto e del cosplay di Sanremo’: evento per appassionati di fumetti, manga, anime, cosplay e kpop (Maidcafé + Kpop area + Contest cos play + Contest disegno + Manga + Food& drinks + Gadgets + Giochi di Ruolo by Echi di Lyguris + Torneo Magic the Gathering - Commander Centurion). Parco di Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, partecipazione gratuita

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’ incontro con Enzo Fileno Carabba che presenta il suo libro ‘Il Giardino di Italo’. Forte di Santa Tecla, ingresso libero (più info)

17.00-22.00. ‘Le Muse – Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile (2ª edizione): finissage mostra collettiva ‘ CreAzione Donna’ + alle 17.45 Dibattito su ‘Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità’ moderato da Gabriella Benedetti e Bianca Scaglione con Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso e presentazioni flash di libri + alle 21.10. Concerto di Patrizia Cimili. Museo Civico a Palazzo Nota

18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: ultimo giorno dell’esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, ingresso libero

21.00. ‘Solea – Festival della Cultura Mediterranea’ (7ª edizione): ‘Cosmiconcerto’, elaborazioni musicali intorno alle Cosmicomiche con Anais Drago (violino) e Daniela Tusa (voce recitante). Anteprima assoluta. Chiesa di Santa Brigida, La Pigna, ingresso libero (più info)

IMPERIA



9.00. Per la Festa di San Maurizio, ‘Expo Valli del Mare’ (ultimo giorno): mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi (Via Cascione e Via XX Settembre h 9/20) + dalle 16 per le vie del Centro, Country Western Dance a cura del Old Wild West, Family Band Four e Truccabimbi. Porto Maurizio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Raduno Fiat 500 derivate e moderne del Golfo Dianese 2023 (10ª edizione). Ritrovo e iscrizioni in Piazza della Torre Santa Maria (più info)

CERVO



9.30. 31esima edizione del concordo ‘Il Pennello d'Oro’: estemporanea di pittura per le vie del borgo. Iscrizione in Piazza Alassio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

11.00. 51° Festival dello ‘Stoccafisso alla Baücögna’ a cura della Proloco di Badalucco con degustazione di numerose varianti di ricette di stoccafisso nelle piazzette del paese + bancarelle dell'artigianato + musica ed animazioni. Piazze e vie del paese

BAJARDO



18.00. Salotto Bösendorfer: recital di Riccardo Sasso al pianoforte. Chiesa di San Rocco

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA



8.30. Motoraduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro, info 335 376961



PERINALDO



21.00. Serata di Canti dialettali con il gruppo vocale ‘Cheli du Campurussu’. Piazza della Chiesa, ingresso libero

TRIORA

FRANCIA

MONACO



11.30. ‘Monaco Mediterranee - Mode & Lifestyle Arte & Gastronomia’: ultimo giorno del salone che riunisce diverse specialità dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Area giochi Fontvieille Chapiteau (più info)



15.00. ‘Duel Reality - Au Jeu Comme En Amour’: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia di produzione Stars Monaco guidata dal direttore artistico Nicolas Jelmoni. Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)



15.00. Per la Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ‘Musica da camera - Commemorazione di Ranieri III’. Pianoforte: Shani Diluka, violini: Liza Kerob & Ilyoung Chae, viola: Federico Hood, violoncello: Thierry Amadi. Programma: Mozart e Boulanger. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



9.30-18.00. ‘Prestige’ (8ª edizione): appuntamento rivolto agli appassionati di veicoli da collezione villaggio nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat (più info)





