Taggia premia i suoi campioni dello sport: cerimonia in Comune tra medaglie e ringraziamenti

Oggi il Comune di Taggia celebra i campioni dello sport locale. Per la prima volta l'amministrazione comunale ha voluto organizzare un momento per omaggiare giovani promesse e agonisti che nell'ultimo anno si sono distinti raggiungendo risultati prestigiosi.

Taggia è uno dei comuni che vanta il maggior numero di associazioni sportive e discipline praticate. Dal calcio al ciclismo, passando per l'atletica leggera, il tennis, le arti marziali, oltre a nuoto, minigolf, ping pong e motocross. Senza dimenticare poi i tanti atleti originari di Taggia ma che si allenano nei comuni vicini portando comunque alto il nome del comune. Un ricco vivaio di realtà con una storia decennale che coltiva il talento nello sport e con ottimi risultati.

Una attenzione verso questo mondo testimoniata dal sindaco Mario Conio, accompagnato dal consigliere comunale con delega allo sport Giancarlo Ceresola, dall'assessore al turismo Barbara Dumarte e dalla consigliere comunale alla cultura e consigliere regionale Chiara Cerri. I rappresentanti della amministrazione comunale hanno premiato i numerosi giovani atleti accorsi con un attestato di benemerenza.

Per la società Judo Club Sakura Arma Di Taggia

- Disciplina Judo:

Rossi Lorenzo - Atleta Azzurro E Atleta Di Interesse Nazionale

Della Torre Samuele

Riccio Lisa



- Disciplina Ju-Jitsu:

Antellini Elisa

Benvenuto Maya

Secchi Diego

Razzani Andrea

Trombetti Eros

Zavaglia Vincenzo



Per Asd Ginnastica Riviera Dei Fiori

Alice Frascarelli

- Disciplina Ginnastica Ritmica:

Pugachev Sofia

Oggero Eleonora

Panizzi Marie

Carrera Giulia

Caporusso Esmeralda

- Disciplina Trampolino Elastico:

Sappia Matilde

Di Michele Roberta

Carlo Cecilia



L'amministrazione comunale ha sottolineato come sia importante riconoscere i meriti di questi giovani che portano il nome di Taggia all'interno di manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale. Quella di oggi è stata la prima edizione di una iniziativa che verrà ripetuta di anno in anno per sottolineare i traguardi raggiunti dagli atleti e anche l'impegno delle società sportive. Sono proprio i maestri di questo sport che con dedizione e sacrificio aiutano questi ragazzi a crescere, a raggiungere risultati e traguardi importanti che richiedono grande abnegazione.