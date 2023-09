Tiro con l'Arco: buon numero di partecipanti alla gara degli arcieri di San Bartolomeo

Oggi sul campo di tiro con l'arco di San Bartolomeo al Mare si è svolta una gara 25 metri all'aperto, organizzata dalla Compagnia arcieri San Bartolomeo e valevole per la qualificazione ai campionati italiani 2024.

Nella divisione olimpica terzo posto senior maschile per Fabio Furlanetto, nei master maschile quarto posto per Roberto Heger. Tra i ragazzi maschili terzo posto per Alessio Calleri. Tra i giovanissimi maschili quarto posto per Francesco Falchi.

Veniamo alla divisione arco nudo. Primo posto senior femminile per Lucia Lenzi. Primo posto ragazze femminile per Giulia De Marchi. Tra i master maschile primo posto per Maurizio Gabrielli, secondo posto per Cesare Prette, quinto posto per Davide Piana, sesto posto per Cesare Argento, nono posto per Salvatore D'Amico.