Judo: il Budo Sanremo sul podio della 3ª tappa Grand Prix Italia Master

Si è svolta a Millesimo (SV) la terza prova del Grand Prix Italia Master, ottima organizzazione dello Yama Arashi Savona e numerosa partecipazione del movimento Italiano Master condita dalla presenza di atleti stranieri di livello internazionale reduci dai recenti mondiali master

Ottima prova dei portacolori del Budo Sanremo, Nicholas Di Michele (-90Kg) e Fabio Coletta (-66Kg) centrano un terzo posto riuscendo ad imporsi sempre di ippon (vittoria prima del tempo regolamentare) sugli avversari e cedendo solamente all'argento di giornata nei -90Kg ed all'oro dei -66Kg

Soddisfatto il tecnico federale Nicola Gianforte: "Siamo appena all'inizio della stagione ma questi risultati ci danno ottimi segnali sul lavoro svolto nella pausa estiva e sicuramente l'esempio dei nostri Master è da stimolo per i più giovani - per chi vuole avvicinarsi al Judo ed unirsi al nostro gruppo stiamo promuovendo un periodo di prova gratuito nei nostri corsi che nella sede di Via Canepa 36 a Sanremo offrono corsi dedicati dai bambini di 3 anni età fino agli atleti Master Over 30"