Doppio successo per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese sul finire di stagione

In Serie A, Federico Raviola e compagni espugnano il 'Mermet' 5-9 contro Pallapugno Albeisa. Ottima la partita del capitano che conduce la squadra al 3-5 del riposo. Nella ripresa i dolcedesi chiudono i giochi sul 5-9 e si prendono i due punti necessari per terminare al primo posto la fase playoff. I ragazzi di Aicardi volano in semifinale (matematicamente conquistata già da tempo) ma aspetteranno gli spareggi per conoscere l'avversaria.

Anche la quadretta di Serie C1 ha affrontato la Pallapugno Albeisa, nel sabato sera del 'Gandolfo' a Dolcedo, per l'andata dei quarti di finale. Daniele Grasso e compagni hanno vinto agevolmente 9-3 (7-1 all' intervallo) . Il ritorno è previsto per venerdì 15 settembre alle 21 ad Alba.