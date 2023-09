Coastal Rowing: atleti dell'AC Sanremo protagonisti al Lido di Albaro

Conclusi i Tricolori di Coastal Rowing che in questa fine settimana hanno polarizzato i riflettori nazionali sul Lido di Albaro a Genova. In grande spolvero durante la due giorni di regate l’AC Sanremo i cui atleti si sono messi in luce in più riprese e oltre ad aver dominato il medagliere al termine delle competizioni Master, l’AC Sanremo è riuscita a portare a casa anche il Trofeo del Mare ed il Trofeo Procida. Il primo riconoscimento, il cui punteggio è legato ai risultati ottenuti nelle prove in quattro di coppia con timoniere, maschile e femminile, è stato conquistato con 16 punti, davanti all’SC Pesaro ferma a 12 e a CC Lazio, SS Murcarolo, SC Pallanza parimenti a 8. Il Trofeo Procida invece, assegnato in base ai piazzamenti complessivi conseguiti durante l’intera due giorni di gare, ha visto la società ligure imporsi con con 158 punti davanti a Rowing Club Genovese (75) e SS Murcarolo (71) e nel complesso 50 società di tutta Italia.

Tre titoli di Campione d'Italia 2023 ed un argento per i matuziani del presidente Sergio Tommasini allenati dal Coach Renato Alberti coadiuvato nel Coastal Rowing da Fabrizio Rosso, Micaela Porcellana e Manuela Bongiovanni sui 6 km dello stadio remiero allestito nel centro di Genova da la Fiera del Mare e Boccadasse.

Nel 4x+ Master Femminile +54 vittoria al fotofinish per Micaela Porcellana, Fabienne Ricci, Fulvia Taggiasco e Carla Corsa timonate da Fabrizio Rosso in 30'29"99 con un secondo di vantaggio sul misto Sanremo-Posillipo di Stefania Crespi, Carola Maccà, Marina Chiodaroli, Fiorella De Luca con timoniere Laura Bixio e quattro secondi sul Tiber Rowing di Roma. Al quarto posto il misto Sanremo Elpis (Negri, De Marco, Biale, Moscatelli tim. Fabio Valcelli.

Nel doppio master femminile netta vittoria di Dina Sosnovska e Cristina Ricci in 31'47"74 davanti a Saturnia Trieste e Pullino.

Nel doppio master misto vittoria per Alessio Bosco ed Annalisa Zanon in 31'13"93 davanti a Padova e Cerro Sportivo, in una regata vinta sul campo dal Gavirate purtroppo incappato in una squalifica per errore tecnico.

Ad integrare i punteggi di società dei sanremesi i lusinghieri piazzamenti dei due 4x+ master maschile di Buquicchio, Rosso, Torello, Valcelli, tim. Porcellana (Misto Santo Stefano) e di Battaglia, Rolando, Gallo, Fasciani tim. Filippi (misto Speranza) nonché del singolo di Pochì.