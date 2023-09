Calcio, Promozione: solo un pareggio per il Ventimiglia nella gara d'esordio. Finisce 2-2 contro il Ceriale

In una giornata molto calda, le due squadre non si sono risparmiate cercando entrambe la vittoria; ma alla fine, si devono accontentare di dividersi la posta. Il Ventimiglia, parte bene e già in gol all'8' quando un'azione sviluppatasi a sinistra con scambio fra Rea e Latella, quest'ultimo tirava sul portiere Vinci il quale non tratteneva la conclusione respingendo su Gambacorta che insaccava.



Al 33' episodio dubbio in area ospite; Addiego in un contrasto cade a terra ma per l'arbitro tutto è regolare. Un minuto dopo giungeva il raddoppio con Sparma che scaraventava in rete il 2-0.La gioia dei frontalieri veniva raffreddata dal pareggio immediato del Ceriale tra l'altro realizzato in modo inaspettato direttamente dal calcio d'angolo battuto magistralmente da Ballone con tiro a rientrare: la sfera incocciava il palo interno e finiva in rete. Al 39', altra occasione per gli ospiti con un colpo di testa di Burdisso che finiva di poco alto sulla traversa. Nei primi minuti della ripresa, al 4' il pareggio del Ceriale ..Da cross dalla bandierina, Burdisso, indisturbato, con un colpo di testa metteva in rete. Il Ventimiglia, prova a riportarsi in vantaggio e al 30', Latella, serviva in area Gambacorta che cercava la soluzione al volo che però risultava imprecisa e si spegneva alta sopra la traversa. Poco dopo, ci provava Rea che calciava sul primo palo, era reattivo il portiere Vinci a deviare in angolo.



Per il Ventimiglia, c'è il rammarico di essersi fatto raggiungere col doppio vantaggio che aveva ottenuto nei primi 35' di gioco, per il Ceriale, invece un punto guadagnato per aver creduto nella rimonta.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Schittzer, Rea, Peirano, Addiego, Ierace, Oliveri, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Latella. Sono subentrati: Arena, Verardi, Bertone. Allenatore: Massullo.



CERIALE: Vinci A., Sardo, Gloria ,Ballone, Genduso, Giguet, Gibilaro, Farinazzo, Burdisso, Agate, Beluffi. Sono subentrati: Prudente, Vinci S. Secco, Loberto, Piu. Allenatore: Brignoli.



Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Sez. Imperia), assistenti Luca Novaro Mascarello e Andrea Cellini (Sez. Imperia).