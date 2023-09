Calcio, esordio amaro per l'Imperia nel campionato di Eccellenza

Rivasamba - Imperia 2-1

Cronaca partita

Termina l'incontro con il punteggio di 2-1 per il Rivasamba. L'Imperia esce sconfitta per un rigore che definire generoso sarebbe un eufemismo, al termine di una partita in cui dopo un primo tempo più incerto e combattuto aveva nella ripresa preso in mano le redini del gioco sfiorando in diverse occasioni il gol del vantaggio.

7° Bella iniziativa di Scalzi sulla fascia destra imbeccato da Costantini, neutralizzata dalla difesa di cas

15' prima conclusione in porta della partita, ci prova Costantini centralmente da fuori area ma la palla arriva comodamente tra le braccia del portiere

23' 1-0! Vantaggio Rivasamba. Pallone proveniente dalla sinistra, arriva al centro in area per Linale che controlla e in girata supera Sylla con un preciso rasoterra angolato

28' Ammonito Giglio

35' pericolosa conclusione di Cusato da appena fuori area e indirizzata all'incrocio dei pali, deviata in calcio d'angolo da Sylla con plastico tuffo

37' ammonito Guida per trattenuta su Cirrincione

40' PAREGGIO IMPERIA!!!

Preciso cross di Ravoncoli per Scalzi che di prima intenzione fredda Cavagnaro con un preciso rasoterra

42' Ammonito Scarrone

FINE PRIMO TEMPO 1-1

46' Entrano Biffi per Cassata e Szerdi per Morchio

47' buona occasione per l'Imperia. Ventre conquista palla su un errato disimpegno della retroguardia avversaria e serve immediatamente Scalzi in piena area il quale cerca il tiro a giro da buona posizione ma la palla termina molto alta

52' assist di Costantini per Szerdi che cerca il tiro al volo a incrociare, ma Cavagnaro non si fa sorprendere

57' Imperia a un passo dal vantaggio! Veloce ripartenza della squadra nerazzurra, con Scalzi che percorre palla al piede una ventina di metri e lascia partire da posizione centrale una conclusione che si stampa sulla traversa

60' cambio nel Rivasamba. Entra Lauro esce Ruffino

62' ancora Scalzi vicino al gol.Termina di poco a lato la conclusione di sinistro del numero 7 nerazzurro dal limite dell'area

66' Ammonito Cusato per fallo a centrocampo

69' nell'Imperia Faedo rileva Scarrone e nel Rivasamba Porro subentra a Ferretti

73' Ammonito Gandolfo

79' nel Rivasamba entra Del Corso per Bacigalupo

81' veloce combinazione Scalzi-Ventre il cui rasoterra termina di poco sul fondo

83' Ammonito Costantini per vistosa trattenuta su Linale

84' ancora Scalzi si accentra e prova il tiro a giro che si perde sopra la traversa

86' entra Ardissone per Scalzi, entrano Lupo e Bondi per Linale e Lupo

89' 2-1 Rivasamba! Calcio di rigore trasformato da Cirrincione per un fallo davvero dubbio di Szerdi su Bondi. Nella circostanza il giocatore dell'Imperia pare avere protetto con la spalla l'avanzata dell'avversario. Ammonito lo stesso Cirrincione per essersi tolto la maglia

RIVASAMBA

Cavagnaro, Baldassare, Latin, Linale, Queirolo, Bacigalupo, Cusato, Ruffino, Oliveri, Cirrincione, Ferretti, Assalino, Padi, Lauro, Porro, Bartolozzi, Ferraresi, Del Corso, Bondi, Lupo. Al. Schiappacasse

IMPERIA



Sylla, Gandolfo, Scarrone, Costantini, Guida, Ravoncoli, Scalzi, Giglio, Cassata, Ventre, Morchio, Rinaldi, Martini, Szerdi, Varallo, Garibbo, Moro, Faedo, Biffi, Ardissone. Al. Schiappacasse All. Ravotti

Arbitro: sig. Marco Radice di Cinisello Balsamo