Imperia, continui screzi tra Bracco e Scajola, Valcado: “È il sindaco che ci perseguita, ma abbiamo capito la lezione”

Gli imperiesi hanno assistito impietriti all’ultimo scontro verbale, quello per l’aperitivo negato alle Vele… “ Gli urlati ‘vada fuori’ o ‘non entri dentro' di Scajola nell’inadeguato ruolo di ‘portinaio’, davanti a spettatori, per l’appunto, allibiti, dimostrano l’esatto contrario di quello che si vorrebbe sostenere. L'atto persecutorio è tutto suo, non tentiamo di confondere ”.

A far chiarezza ci prova Marco Valcado , membro e portavoce della segreteria politica di ‘ Imperia Rinasce ’, figura nuova che si affaccia sulla scena politica del capoluogo. “ Additare il nostro capogruppo Ivan Bracco come un energumeno, novello Gargamella imperiese, è un pietoso tentativo del sindaco Scajola di distrarre l’attenzione pubblica dai suoi problemi amministrativi. Portare lo scontro a livello personale, in veste di vittima, è lezione appresa alla corte di Berlusconi, che ne aveva fatto un vessillo, ben sventolato, di autodifesa ”, dice Valcado che, però, ammette: “ Ma abbiamo capito la lezione e non ripeteremo l’errore ”.

"E allora facciamo chiarezza. Se si nega o si ritarda l’accesso agli atti a chi rappresenta i cittadini, è un problema politico e non personale; se si ha diritto o meno ad essere eletto sindaco, è un problema politico e non personale; se si convoca un consiglio comunale nel mancato rispetto dei termini e deve intervenire il Prefetto, è un problema politico e non personale; se si ipotizza l’ingresso di Privati in Rivieracqua, quando un referendum ribadisce che l’acqua è bene pubblico ed interi quartieri di Imperia ne sono senza, il problema è politico e non personale; se si partecipa ad un ricevimento quando la riunione indetta dalla conferenza dei sindaci, per la stessa Rivieracqua, non raggiunge il numero legale, il problema è politico e non personale; se ci si appropria di lungimiranti intuizioni altrui per migliorare la città, vedasi ciclabile e parco urbano, peggiorandole nei fatti, nei costi e nei tempi, il problema è politico e non personale”.

Basta così? “Ne vuole ancora? Se si interferisce nell’attività politica dell’opposizione con corteggiamenti, acquisizioni e tentativi di scalata nelle segreterie altrui, il problema è politico e non personale; se si sfilano dalle tasche dei cittadini milioni di euro tra l’aumento progressivo della Tari dal 2019 ed impietosi autovelox, il problema è politico e non personale. O no? Un uomo intelligente come il sindaco queste cose le sa bene, per questo è così nervoso”.

Lei lancia accuse gravi parlando di interferenze. “Sono risaputi i tentativi di campagna acquisti da parte di Scajola nella Lega e in Fratelli d’Italia. E anche nel centrosinistra”.