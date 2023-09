Il Judo Club Sakura Arma di Taggia A.s.d. alla ripresa dell'attività di judo e ju-jitsu dopo la pausa estiva

Il 31 agosto 2023 ha segnato il termine della pausa estiva per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., benché i settori agonistici del judo e ju-jitsu abbiano continuato gli allenamenti anche in estate per essere pronti alla ripresa dell'attività.



"In data 31 agosto - spiegano dalla società sportiva - alcuni atleti, accompagnati dai Tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, hanno preso parte ad un importante allenamento di judo organizzato dal Comitato Regionale Ligure Fijlkam - Judo che si è tenuto a Manesseno (GE) e che ha visto la prestigiosa partecipazione dell'atleta sud coreano AN CHANG-RIM, medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021, medaglia d' oro al Campionato del mondo di Baku del 2018, medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Astana nel 2015 e di Budapest nel 2017.



Domenica 10/09/2023 ci sarà un appuntamento con il mondo dello sport del Comune di Taggia: dalle ore 15 alle ore 19 si terrà la 'Festa dello Sport' sul Lungomare di Arma di Taggia , alla quale parteciperanno le Società di vari sports che operano nel Comune di Taggia. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. sarà presente in Piazza Marinella.

Sabato 16/09/23 l' atleta Lisa Riccio, convocata nella Rappresentativa Ligure di Judo, prenderà parte ad Arenzano al Trofeo Internazionale a squadre 'Memorial Kenshiro Abbe', al quale sono state invitate

Rappresentative della Spagna, Francia, Svizzera, Slovenia, Lussemburgo e Italia.

Una bella ripresa, contrassegnata da attività di prestigio che daranno l'input per una stagione agonistica piena di importanti appuntamenti".