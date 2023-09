Al via la nuova stagione del Ventimiglia Basket: “Grande entusiasmo e voglia di migliorare”

Parte la stagione sportiva del Ventimiglia Basket. “ Sicuramente si ricomincia da dove si era lasciato, con grande entusiasmo e voglia di migliorare per far divertire bambini e ragazzi - dichiarano dalla società - il motto del Ventimiglia Basket rimane sempre il medesimo “bambini e ragazzi sempre al centro” ”.

Gli allenamenti, come negli anni passati, si svolgeranno per il minibasket alla palestra Gil, mentre per il basket al Palaroya di Roverino. I bambini nati tra il 2012 ed il 2019 saranno agli ordini degli istruttori Fabio, Cristina e Stefania, mentre i ragazzi nati nel 2010 e 2011 saranno seguiti dagli allenatori Larissa e Gianni.