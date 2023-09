Arma di Taggia: domenica sul lungomare appuntamento con la Festa dello Sport

Domenica 10 settembre torna la Festa dello Sport sul lungomare di Arma di Taggia. Un intero pomeriggio dedicato allo sport e alle associazioni del territorio. L’appuntamento è sul lungomare di Arma, in piazza Chierotti e piazza Marinella, dalle 15 alle 19.

Come ogni anno la manifestazione vedrà il coinvolgimento delle associazioni sportive tabiesi: Amatori Tennis Armesi (tennis), Ciclistica Arma Taggia, Ginnastica Riviera dei Fiori, Judo Club Sakura, Karate Arma Taggia, Olimpia Basket, Piscina Comunale, Scuderia dei Fiori, Taggese Tennis Club, Tennis Tavolo Arma, Volley Team Arma Taggia.

Giancarlo Ceresola, consigliere comunale con delega allo Sport, dichiara: “Siete tutti invitati a conoscere le associazioni e le loro discipline. I bambini e i ragazzi potranno così avvicinarsi a nuove attività grazie alle dimostrazioni che si terranno durante il pomeriggio. Il nostro obiettivo, insieme alle associazioni, è proprio questo: creare una giornata per tutta la famiglia, per dare valore all’attività sportiva e alle realtà che da anni operano sul nostro territorio. Come amministrazione abbiamo sempre dato molta importanza allo sport”.