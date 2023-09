Autunno caldo per Taggia: non solo Park24, in programma tanti cantieri su tutto il territorio comunale

Si prospetta un autunno 'caldo' per quel che riguarda i lavori pubblici in programma a Taggia. L'avvio del cantiere di Park 24 dopo 15 anni di stop, sarò solo il primo di una serie di cantieri che via via partiranno.

Tra questi spiccano la nuova scuola nel Viale delle Palme e a pochi metri di distanza, la messa in sicurezza della vicina scuola Pastonchi e la demolizione-ricostruzione dell'Istituto Maria Ausiliatrice. Ci sarà anche lo start per l'asilo nido comprensoriale all'interno delle ex Caserme Revelli vicino al costruendo nuovo Istituto Alberghiero, quest'ultimo a cura della Provincia. Partirà anche il primo lotto di lavori di messa in sicurezza alla foce del torrente Argentina da parte di Regione Liguria. Oltre ai cantieri in corso come il completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ex uffici del giudice di pace di Taggia, seguiti dal Comune.

Nel complesso si parla di opere per oltre 15milioni di euro, con cantieri di una certa complessità e potenzialmente impattanti. Dal Comune assicurano che la situazione sarà sotto controllo e non avrà ripercussioni sulla quotidianità dei cittadini. La zona che potenzialmente potrebbe subire più l'influsso di questi interventi nei prossimi anni è quella del centro di Arma di Taggia, in particolare lungo la direttrice del viale delle Palme.