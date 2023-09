San Lorenzo al Mare: oggi aprono le iscrizioni sul posto per la 1a edizione della ‘San Lorenzo run’

Sarà aperto oggi, presso la Marina di San Lorenzo, il desk dove potersi iscrivere alla 1° edizione della “San Lorenzo Run” in programma domenica 10 settembre. Chiusa la modalità on line, da oggi ci si potrà infatti assicurare un pettorale per la manifestazione sportiva. Il desk sarà operativo, sia oggi sia domani, dalle ore 17 alle 21. L’ultima occasione sarà domenica stessa, il giorno della gara, dalle 7 alle 7:30.

La corsa, su un tracciato di 6 Km, porterà i partecipanti a percorrere il lungomare ed alcuni degli scorci più caratteristici del borgo di San Lorenzo al Mare. La partenza è prevista alle ore 8 dalla Marina di San Lorenzo, nell'area antistante l'Hotel Riviera dei Fiori, dove poi ci sarà anche il traguardo. Un tracciato semplice, che permette anche alle famiglie, che volessero partecipare con i figli di trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento all'aria aperta. Al termine della manifestazione è prevista anche una cerimonia di premiazione ed una colazione per tutti offerta dall'hotel. L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la Prodeo, la Polisportiva ed il Comune di San Lorenzo al Mare. Main Sponsor: Riviera dei Fiori Hotel. Altri sponsor: Marina di San Lorenzo, Mastelli, e il Frantoio Ulivi di Liguria che fornirà i prodotti per le premiazioni. La giornata proseguirà con la Festa dello Sport, che ha ricevuto il patrocinio del Coni, con numerosi eventi in programma.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti alla Porta di Valle San Lorenzo IAT (presente tra la Statale Aurelia – altezza semaforo - e la pista ciclabile):

Apertura dei lavori Lucio Garzia (Uisp)

10.30 Dott. Stefano Boschi – nutrimedisport - sport e alimentazione

11.00 Federico Marchi – presentazione libro “Volevo fare l’arbitro” (ed. De Ferrari)

11.30 Nadia Zerbone – presentazione libro “Donne che amano la corsa – Una maratona lunga 42 racconti” curato da Fabio Fiaschi Runner e Benessere

14.30 Dott. Danilo Papa – Lions Club Riva S.Stefano Golfo delle Torri – presentazione nuove tecnologie a supporto del diabetico. Consegna targhe Lions “con lo sport il diabete si ferma” Adgp aps (associazione diabete giovanile ponente) oratore Carlo Dasso Tesoriere Adgp Aps – supporto alle famiglie con giovani pazienti affetti da diabete di tipo 1.

15.30 Activologym – Valeria Costamagna, chinesiologa, presenta Activolgym per il benessere del corpo con allenamenti mirati e personalizzati.

16.00 Loabikers Flavio Ginestra, presentazione Trofeo Ponente in Rosa, ciclismo femminile.

All’Hotel Riviera dei Fiori ci sarà poi, alle 10:30, una lezione gratuita di pilates. In programma, dalle 10 fino al pomeriggio, anche escursioni in mare con le Vele della Soleil.