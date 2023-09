A settembre gli Open Day di pallamano con la ABC Bordighera

L' ABC, Athletic Bordighera Club handball, organizza gli Open Day di Pallamano per far entrare i ragazzi nella famiglia bianco rossa. Gli open day si terranno sabato 9 dalle ore 14.30 alle 18 presso Don Bosco a Vallecrosia e sabato 16 settembre presso i Giardini Lowe a Bordighera dalle 14.30 alle 18.00 e sono aperti a tutti i ragazzi e ragazze di qualsiasi età.

La Società ABC parteciperà ad entrambe gli Open Day oltre che con i tecnici di vari settori anche con alcuni dirigenti ed atleti per far conoscere al pubblico questa realtà sportiva.

"Siamo presenti da anni sul territorio, continuiamo la tradizione del gioco della pallamano, dai più piccoli fino a ex giocatori delle serie maggiori femminile maschile, coinvolgendo ragazzi e ragazze. Dopo la bellissima esperienza dell'insegnamento della Pallamano nelle scuole, lo scorso anno scolastico, e la speranza di poter ripetere l'esperienza anche quest'anno, l' ABC ora invita tutti i bambini e bambine per provare gratuitamente lo splendido sport della pallamano.Vi aspettiamo numerosi e come sempre Forza ABC" - affermano dalla società.