L’Approdo in festa, sul molo lungo a Oneglia via con il laboratorio “Parole di pescatore” (foto e video)

La serata di festa all’Approdo, l’infopoint sul molo lungo a Oneglia, è incominciata con un laboratorio “Parole di pescatore”, a cura di Lecacoop Liguria e Confcooperative Liguria. LE INTERVISTE

L’incontro è stato occasione per approfondire temi come la sostenibilità, la biologia marina e le tradizioni legate alla pesca, con gli interventi di Lara Servetti, responsabile regionale Legacoop Agroalimentare, Barbara Nani, naturalista, guida ed educatrice ambientale, e la preziosa testimonianza di Mimmo Cara, pescatore da oltre sessant’anni a bordo della motobarca Freccia Nera.

“Abbiamo approfittato di queste giornate in cui Imperia è piena di persone per l’evento delle Vele d’epoca per organizzare anche noi un pomeriggio di eventi, l’Approdo in festa. -spiega Lara Servetti – Durante tutto il mese di settembre proseguirà questa attività con scuola di nodi, laboratori dove i nostri pescatori saranno protagonisti”.

Aggiunge Barbara Nano: “Oggi con Lara, Legapesca e Mimmo pescatore e Concoperative, raccontiamo la pesca, la tradizione di pesca in Liguria, l’importanza dei pescatori e il valore di questo spazio in cui noi periodicamente ospitiamo dei bambini per fare delle attività di didattica e educazione ambientale con la collaborazione dei pescatori, per imparare a mangiare meglio e rispettare meglio l’ambiente”.

Il pescatore Mimmo Cara terrà all’Approdo, nel mese di settembre, due lezioni di nodi: “Stiamo facendo questi corsi per i bambini per trasmettere i nodi, una volta il nodo nell’ambiente marino era un segreto. oggi mi fa piacere trasmettere, avrei piacere anche a insegnare come si mette la barca dentro la bottiglia, oggi non ne parlano più, ma il messaggio e la nave dentro la bottiglia, quando ero ragazzo erano lavori che facevano i vecchi a bordo quando avevano il tempo libero. Una volta sulle navi a vela la cima era la cosa più importante, era il gasolio. All’età di nove anni ho iniziato a prendere il mare, oggi ne ho settantaquattro e continuo ad andare, con mio fratello Bruno, sulla nostra barca Freccia Nera”.