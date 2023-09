Larve di mosca nell’occhio, paziente imperiese salvato da un oculista

E’ un caso raro, descritto in letteratura, ma non proprio frequente. Un imperiese è stato colpito ad un occhio da un insetto e, avvertendo un crescente fastidio, si è recato presso un oculista per una visita di controllo.

Con sua grande sorpresa, il medico ha accertato che l'occhio del paziente era costellato di piccole larve di mosca che si muovevano creando un notevole fastidio.

Una volta rimosse la situazione è stata risolta ma, lo stesso professionista, ha sottolineato che “si è trattato di un caso clinico abbastanza raro. Un caso simile è stato descritto in Sardegna nel 2018”