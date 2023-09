Domani, sabato 9 settembre, per tutto il giorno al Pet Store di Arma di Taggia, all’interno del parco commerciale Spazio Conad, ci sarà una raccolta cibo per i gatti e gattini randagi. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo. "Abbiamo bisogno di un aiuto" - commentano i promotori dell'attività.