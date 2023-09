Arma di Taggia: 'sfratto' delle colonie feline per i lavori di Park 24, il pensiero di un nostro lettore

Un nostro lettore, Gian Mario Roggeri, ci ha scritto per intervenire sul caso dello sfratto delle colonie feline per i lavori di ‘Park 24’:

“Mi spiace molto aver letto dello ‘sfratto’ delle colonie feline per gli imminenti lavori riguardanti Park 24. Da gattofilo e attivista volontario, anche se in altra zona di Taggia, sono rimasto sconcertato dalla previsione di presunte sanzioni per le ‘gattare’ se non verranno rispettati determinati requisiti. Non ho nulla contro il nostro Sindaco, anzi, da ex dipendente posso dire che il rapporto è sempre stato di stima e rispetto reciproci, ma vorrei ricordare che, per legge, sarebbero i Comuni a doversi impegnare maggiormente nella cura dei poveri gatti randagi, specialmente in tema di sterilizzazioni, l'unico modo veramente importante per arginare il triste fenomeno del randagismo. Invece il problema è sempre più grave e la delega all'Asl si è rivelata solamente un intralcio ad un sistema che funzionava benissimo. Per questo motivo parlare addirittura di multe mi sembra, francamente, eccessivo. È ovvio che non bisogna sporcare e che è giusto e necessario evitare situazioni di degrado, ma qui chi ci va di mezzo, come sempre, è chi non ha voce, ovvero i mici. Già lo spostamento delle colonie feline è tutt'altro che semplice, cerchiamo almeno di non complicare la vita a chi dedica tempo e denaro per dare un'esistenza dignitosa ai nostri aMici pelosi, attività, ripeto, che il nostro Comune dovrebbe prendere molto più sul serio”.