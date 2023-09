Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 8 a domenica 10 settembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 8 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. 15ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto (info e programma a questo link)

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, ingresso libero



21.00. Terza e ultima serata di selezione del ‘Cantaestate 2023’, concorso di canto aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenta Agostino Orsino (20 euro). Bahama Star di Valle Armea, info e iscrizioni al 380 70 98 908

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

11.00-22.00. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 10 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

14.30. 65° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport in zona San Lazzaro, fino al 10 settembre (più info)

17.00-23.00. ‘L’Approdo in festa’: laboratorio ambientale sul mare + laboratorio di assaggio professionale dell'olio + degustazione vini e prodotti da forno del territorio + mercatino km 0 + talk show + musica. Infopoint l’Approdo sul molo lungo di Oneglia, evento gratuito, info 3371043629 (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

19.00-24.00. Festa Patronale in Frazione Roverino con serata danzante

21.00. Per ‘Ventimiglia International Music Festival’ a cura della pianista danese Elisabeth Nielsen, recital di pianoforte di Gianluca Luisi (Italia). Chiesa di Sant’Agostino (10 euro), info 349 6655717

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Festeggiamenti di N.S. delle Porrine sul piazzale delle Porrine



DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra personale di Giovanni Calcagno con selezione di opere raffiguranti una serie di suggestivi scorci e panorami, paesaggi di mare e montagna. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parcocorso Garibaldi 60, fino al 10 settembre (h 10.30/13-17/23)

21.30. ‘Riviera Revival’: format di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. A cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



21.00. XXXIII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

CERIANA



21.15. Per i festeggiamenti della Madonna della Villa, concerto della ‘Banda Musicale di Ceriana’. Piazza Marconi



MENDATICA



20.30. Serata Stellare a Valcona Sottana: osservazioni guidate dalle 20.30 alle 22.30 con bevanda calda finale (10 euro, ragazzi fino a 16 anni 6 euro). Casa vacanze ‘Il Teccio di Sandro’ a Valcona Sottana (prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554)



PERINALDO



18.00. Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a destra’ lo scrittore Marco Tucci presenta il libro ‘Il ponte del diavolo’. Dialoga con l’Autore Manuela Di Pietro. Momento conviviale al termine. Sala del Comune

PONTEDASSIO

8.00. Decima passeggiata-pellegrinaggio dal Borgo di Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie di Imperia per festeggiare l'antica ricorrenza della festa della Natività in Montegrazie. Ritrovo sulla piazzetta Vittorio Veneto di Villa Guardia, partecipazione gratuita. Info e prenotazioni 3347980872

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



NICE



18.00-23.00. ‘Festin du Territoire’: serata musicale e danzante e ristorazione sul posto. Place Saint-Roch nella città vecchia



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 9 SETTEMBRE



SANREMO

8.00. Camminata Sanremo - Rifugio Sanremo a cura dell’Accompagnatore di Escursionismo Michele Moraglia del CAI di Sanremo: partenza dalla stazione degli autobus di Piazza Colombo e arrivo in corriera a Baiardo alle 9 + salita da Baiardo a Colla Melosa con pernottamento al Rifugio Allavena + al mattino della domenica salita da Colla Melosa al Rifugio Sanremo, merenda al rifugio e discesa a Monesi + rientro a Sanremo in serata. Info al 335 6901597

8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. 15ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Partenza dei partecipanti dal Villaggio in Piazzale Carlo Dapporto alle 9 e alle 10.30 (info e programma a questo link)



9.00-2.00. Per la 2ª edizione di ‘Narrazione circolare. Racconto di una Pediatria differente’, ‘Violenza domestica: tuteliamo i bambini, vittime silenziose’: convegno a cura della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE). Forte di Santa Tecla (a questo link la brochure con il programma)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30. ‘Le fiabe del mare’: laboratorio con letture ispirato alla fiaba ‘L'Uomo verde d'alghe’, personaggio protagonista di un’antica fiaba marinara ripresa da Calvino (rivolto ai bimbi dai 4 anni in su). Forte di Santa Tecla



18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, ingresso libero



20.00. Finali nazionali del ‘Sanremo Rock & Trend Festival’ (36ª edizione): concorso nazionale aperto a tutte le rock e indie band italiane emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc). Teatro Ariston (più info)

21.00. Serata finale con premiazioni della 24ª Rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia con la Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’. Piazza Borea d’Olmo, ingresso libero

20.30. Dinner Show con Max Giusti dal titolo ‘A tutto Max’ accompagnato da un ensemble musicale. Roof Garden del Casinò, info 0184 5951

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

11.00-22.30. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 10 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

14.30. 65° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport in zona San Lazzaro, fino al 10 settembre (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

19.00. ‘Fattorie di Gusto’: prodotti tipici e artigianato artistico con intrattenimenti musicali in Passeggiata Oberdan. Evento a cura della Confesercenti di Imperia, anche domani



21.00. Per ‘Ventimiglia International Music Festival’ a cura della pianista danese Elisabeth Nielsen, recital di organo di Björn O. Wiede (DE). Cattedrale Santa Maria Assunta, ingresso libero, info 349 6655717

VALLECROSIA



21.00-24.00. Serata Danzante a cura dell'Associazione ‘Le 5 Torri’. Pista di Pattinaggio, Solettone Sud

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



16.00. Presentazione nuovo volume del prof. Alessandro Carassale ‘Mercanti d’olio’ edito da Carocci editori. Dialoga con l’Autore il Presidente degli ‘Amici di Francesco Biamonti’, Corrado Ramella. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero



17.00. La scrittrice Francesca Sensini parla del suo libro ‘La trama di Elena - Da Sparta a Troia e ritorno: memorie della donna più bella del mondo’. Dialoga con l’autrice Francesca Rotta Gentile, direttrice artistica della intera rassegna letteraria-musicale ‘Incontri d’Autore’. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’ (ultimo giorno): parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina



21.15. ‘Voci e Note... 20 anni insieme - Quando la musica diventa magia’: spettacolo musicale per ripercorrere insieme i 20 anni dell’associazione ‘Voci e Note sotto le Stelle’. Giardini Lowe

TAGGIA ARMA

21.15. Proiezione film ‘Una femmina’ a cura del Comitato Gemellaggio Taggia/Verbicaro. Un lungometraggio girato completamente nel paese di Verbicaro. Presente il regista Francesco Costabile. Piazza Santissima Trinità

21.30. Esibizione di Fitness e Karaté: dimostrazione sportiva a cura dell'Associazione Sportiva Karaté Arma Taggia. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra personale di Giovanni Calcagno con selezione di opere raffiguranti una serie di suggestivi scorci e panorami, paesaggi di mare e montagna. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parcocorso Garibaldi 60, fino al 10 settembre (h 10.30/13-17/23)

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



21.00. XXXIII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Vernissage della mostra ‘The emotions immersive experience of Narciso’ di Christian Di Fraia. Uparte Gallery, fino al 14 ottobre



21.00.‘Due giorni nella bellezza’ quinta edizione, a cura dei Cugini dei Sentieri, con presentazione del progetto ‘Curtivà’: percorsi di rigenerazione territoriale nelle Alpi Liguri. Giardin du Prevostu



CAMPOROSSO



17.00. Per il festival ‘Le Muse. CreAzione Donna’, dibattito su ‘Donne, lavoro e parità di genere. A che punto siamo?’ moderato da Lilia De Apollonia e Daniela Mencarelli Hofmann con Monica Lanfranco, Loriana Lucciarini, Daniela Cassini, e Silvana Puschiedda. Segue il concerto di Beatrice Campisi. Palabigauda

CASTELVITTORIO

20.00. ‘A Cena Con le Stelle - Al Sorgere di Giove’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni dalle ore 21. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA



15.00. Per i festeggiamenti della Madonna della Villa, l’Oratorio di Ceriana presenta ‘Giochiamo insieme’. Piazza Marconi



DIANO CASTELLO



21.30. Serata musicale con esibizione di Chiara Magnini. Piazza Monsignor Massone



MOLINI DI TRIORA



19.00. Aspettando la 62ª edizione della Sagra della Lumaca. Festa della Birra con Musica live + Birra per tutti e Pizza a gogo. Largo Allaria

PERINALDO



21.00. Concerto Blues ‘Back to the wood’ presso l’enoteca ‘DiVino e ...’



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.30. Spettacolo di Roman Frayssinet al Grimaldi Forum Monaco (più info)







DOMENICA 10 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-18.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



18.00-24.00. ‘Moda e design per uno stile artigiano’: esposizione curata dalla storica dell’Arte Federica Flore. Sale del Casinò municipale, ingresso libero



21.00. Speciale evento di chiusura estiva al Bahama Star con special Guest Breidy El Camaleon affiancato da Elisa Rosano e le sue allieve di macumba fitness. Bahama Star in Valle Armea, info e prenotazioni al 380 70 9 908

IMPERIA

9.00. Ultimo giorni del 65° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia organizzato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport in zona San Lazzaro (più info)

10.00-17.30. Vele D'Epoca di Imperia: ultimo di cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

10.15. 23ª Gara Regionale di Primo Soccorso a cura della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria con undici stazioni di prova con simulazioni di scene d'emergenza aperte al pubblico che potrà avvicinarsi al mondo CRI e vedere i Volontari in azione. Calata G.B. Cuneo a Oneglia (locandina)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



8.15. Escursione da Casterino al Monte Paracuerte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro a persona, gratis fino a 15 anni). Ritrovo a Ventimiglia dalla stazione ferroviaria oppure 9.30 a Casterino dall’albergo Val Casterino (quello più in alto), info 327 0824866 (più info)



10.00-13.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

17.30, 18.45 & 20.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘Luoghi dell’immaginario’: performance teatrale a conclusione del laboratorio Laboratorio Poetico Sensoriale ‘La Poetica dello Spazio’ a cura di Patrizia Menichelli (tre rappresentazioni). Giardini Botanici Hanbury, info 338 6273449

19.00. ‘Fattorie di Gusto’: prodotti tipici e artigianato artistico con intrattenimenti musicali in Passeggiata Oberdan. Evento a cura della Confesercenti di Imperia, anche domani



21.00. Per ‘Ventimiglia International Music Festival, ‘La Gioia della Musica’: conferenza del Maestro Aurelio Canonici con la pianista Elisabeth Nielsen. Chiesa di Sant’Agostino (10 euro), info 349 6655717

VALLECROSIA

8.00. 20ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822



BORDIGHERA



17.30. La giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenta il libro ‘Ci chiamavano libertà, partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945, la parola ridata alle donne'. Intervista a cura di Daniela Cassini, con intermezzi musicali a cura del gruppo musicale Ponente Folk Legacy con presentazione del nuovo disco ‘Scangiamenti’ . Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, info e prenotazione obbligatoria +39 3475446651

21.00. Concerto finale del Concorso internazionale Direttori d’Orchestra. Ex Chiesa Anglicana

TAGGIA ARMA

15.00-19.00. Festa dello Sport: un intero pomeriggio dedicato allo sport e alle associazioni del territorio. Una giornata per tutta la famiglia per dare valore all'attività sportiva e alle realtà che da anni operano sul nostro territorio. Piazza Tiziano Chierotti e Lungomare

21.30. ‘La Piazza si fa Cinema: proiezione film ‘Odio l'Estate’ con Aldo, Giovanni e Giacomo. Via Lifo sul Lungomare

SAN LORENZO AL MARE

8.00-17.00. Festa dello Sport: San Lorenzo Run (più info) e Family Run. Partenza dall’Hotel Riviera dei fiori alla Marina di San Lorenzo + esibizioni di ginnastica ritmica, danza moderna, tiro con l'arco, escursioni in barca, scuola di vela, yoga, basket e beach volley, rugby flag, go-kart, calcio, mini golf, aikido e judo, jiujitsu, tai chi e savate a cura delle associazioni del territorio

DIANO MARINA



10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova

10.00-23.00. Ultimo giorno della mostra personale di Giovanni Calcagno con selezione di opere raffiguranti una serie di suggestivi scorci e panorami, paesaggi di mare e montagna. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parcocorso Garibaldi 60 (h 10.30/13-17/23)



16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri: Santa Messa + processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa Parrocchiale di San Nicola e vie della frazione

CERVO



9.00-20.00. Mostra personale dell’artista Jester ‘Arditi Amori’ dedicata alle sue ‘mujeres’. Castello dei Clavesana. Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì a domenica h 9/13-17/20)



21.00. XXXIII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



14.00-19.00. 60ª sagra della Pansarola e dello Zabaione. Piazzetta del borgo

BADALUCCO

7.45.‘Due giorni nella bellezza’ quinta edizione, a cura dei Cugini dei Sentieri: escursione guidata sentiero anello Badalucco - San Bernardo – Ciabaudo. Ritrovo in piazza del Duomo

BAJARDO



18.00. Salotto Bösendorfer: concerto di Simone De Franceschi (Flauto), Umberto Barisciano (Pianoforte). Chiesa di San Rocco

MOLINI DI TRIORA



11.00. 62ª edizione della Sagra della Lumaca: distribuzione lumache: Festival artisti di strada e del gioco educativo + Bancarelle artigianato e prodotti tipici + distribuzione lumache + concorso ‘Lumaca d'Oro’ e gara delle lumache + ‘Live Music’ in via Nuova con rostelle, patatine, acciughe fritte. hamburger e hot dog. Piazza Vittorio Veneto

17.00. Lo scrittore Francesco Basso dialoga con il pubblico a Casa Balestra



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



10.30. Visite guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella, info 0184 94676



VILLA FARALDI

16.00. ‘Alla scoperta dei Faraldi’, ‘Corsa dei 5 Paesi’: gara podistica non competitiva per finanziare la ricerca scientifica sul neuroblastoma. Ritrovo in piazza della Chiesa a Tovo Faraldi, info 347 8433922 (più info)

FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



NICE

10.00-20.00. ‘Al sole delle due Riviere’: ballo, musica, intrattenimento, libri, ristorazione, spettacoli, stand di animazione e laboratori vari. Jardin des Arènes de Cimiez, entrata da avenue des Arènes de Cimiez e avenue du Monastère de Cimiez (più info)



