Pallavolo: al via a Ormea il ritiro collegiale per i più giovani dell'Imperia Volley

E' iniziato oggi a Ormea in provincia di Cuneo il ritiro collegiale dell’Imperia Volley riservato a parte delle ragazze più giovani del settore giovanile.

Quattro giorni di lavoro sotto la guida del tecnico della prima squadra Mattia Antola affiancato da Gianluca Melchiorre, Mario Ozenda e Maria Rosa Ferraresi, dove sarà curata sia la parte fisica che quella tecnica, con sedute in palestra e all’aperto tra gli affascinanti scorci sul Pizzo d’Ormea (2476 mt.) e le fresche acque del Tanaro.

L’Imperia Volley ringrazia l’amministrazione comunale di Ormea, in particolare il sindaco per la disponibilità degli impianti, la famiglia Costalla, titolari dell’Albergo Italia per l’accoglienza fin da subito riservatici e tutti i genitori delle ragazze per la fiducia riposta verso la società imperiese.