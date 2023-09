I lavori di Park24 ad Arma di Taggia 'sfrattano' le colonie feline, scatta l'ordinanza di sgombero

Ad Arma di Taggia con il via ai lavori di Park 24 trasloco in vista anche per le colonie feline. La questione è diventata oggetto di una ordinanza del sindaco Mario Conio.

Si parla di almeno tre punti di distribuzione per i gatti randagi che ora dovranno per forza di cose trovare una nuova 'casa'. Il primo cittadino ha dato massimo 90 giorni di tempo per il trasferimento dei punti di distribuzione di cibo e acqua curati dalle gattare locali.

L'eliminazione delle ciotole dall'oggi al domani creerebbe non pochi problemi ai gatti abituati a trovare sostentamento in punti prestabiliti. Un graduale spostamento, invece, consentirà di non creare disagi ai mici che idealmente troveranno spazio a pochi metri di distanza, vicino alla rotonda di via Sant'Erasmo dove sono presenti già alcuni ricoveri.