CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 7 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- OPPENHEIMER – ore 16.00 - 20.45 – di Christopher Nolan - con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek – Biografico/Drammatico/Storico - "È il 1926, J. Robert Oppenheimer è un giovane studente di fisica presso l'università di Cambridge ed è così ossessionato dall'ascoltare la lezione del professore ospite Niels Bohr che, per ripicca verso l'insegnante che lo fa ritardare, arriva a un piccolissimo passo dal compiere un gesto irreparabile. È il 1954, Oppenheimer si sottopone a una serie di udienze private dove cerca di difendersi dalle accuse di comunismo, per conservare il proprio accesso allo sviluppo di progetti top secret. È il 1958, Lewis Strauss affronta un pubblico dibattimento per dimostrare la propria idoneità come Segretario del commercio di Eisenhower, ma in questa circostanza viene riesaminato il suo rapporto con Oppenheimer. In mezzo c'è naturalmente la cronaca dell'ascesa del protagonista, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UOMINI DA MARCIAPIEDE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Francesco Albanese - con Francesco Albanese, Paolo Ruffini, Luigi Luciano, Clementino, Rocío Muñoz - Commedia - "Giugno 2021. A causa dei debiti accumulati al gioco, Gabriele deve centomila euro a Salvatore Fasano, detto Polifemo. Per lui l'unica soluzione per pagare almeno una parte del debito è cedergli un agriturismo che si trova in Umbria gestito dal fratello Gennaro assieme al suo aiutante Oscar. In attesa di trovare i soldi necessari per riscattarlo, i tre devono arrangiarsi e vanno a vivere nel camper di Gabriele. L'idea iniziale, quella di rapinare giovani coppie in viaggio di nozze, si rivela un fallimento. Ma mentre stanno cercando di trovare una soluzione, si accorgono che in strada girano molte donne da sole, mogli e fidanzate annoiate in cerca d'avventure mentre i mariti sono incollati alla tv a seguire gli Europei di calcio. Riescono così a trovare la soluzione improvvisandosi uomini da marciapiede. La loro attività parte benissimo ma i tre, a cui si aggiunge anche Paco, sono tenuti d'occhio da una giovane ispettore di polizia e la sua assistente che stanno cercando le prove necessarie per incastrare Polifemo...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TARTARUGHE NINJA - CAOS MUTANTE – ore 17.30 - 19.30 – di Jeff Rowe, Kyler Spears - Animazione - "Lo scienziato Baxter Stockman, scheggia impazzita della misteriosa società TCRI, ha condotto esperimenti di mutazione su varie specie animali. Dopo l'esplosione del suo laboratorio, il fluido di mutazione si diffonde nelle fogne di New York, provocando effetti irreversibili su topi e tartarughe. Nascono così Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, addestrati dal loro ‘papà’ adottivo, il topo mutato Splinter, a divenire guerrieri ninja. Quando sono in età adolescenziale, le fogne cominciano a star loro strette e così le tartarughe tentano di integrarsi nella società degli uomini. Questi ultimi tuttavia sono terrorizzati e disgustati appena li scorgono, finché non conoscono la giornalista April, che vorrebbe coinvolgerli in un piano per sgominare SuperFly, una mosca super-intelligente e bipede che minaccia New York...”

Voto della critica: ***

- THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA (vm 14) – ore 21.30 – di Antoine Fuqua - con Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Gaia Scodellaro, Remo Girone - Drammatico - "Un'auto arriva in una tenuta in campagna in Sicilia: le guardie sono morte e anche le persone all'interno sono state trucemente uccise. Un uomo è stato però catturato, è afroamericano, si comporta come fosse lui ad aver preso in trappola il boss e non il contrario. Si tratta di Robert McCall e l'esito è scontato, ma mentre lascia la tenuta risparmia un bambino, che gli spara alle spalle. Ferito, riesce comunque a prendere il traghetto, ma perderà poi i sensi nei pressi della fittizia località di Altamonte, dove sarà soccorso da un carabiniere e poi medicato e ospitato da un dottore del posto. Robert si innamora della ridente e marittima cittadina, ma sarà presto richiamato a sporcarsi le mani per difenderla dalla camorra, coinvolta in un progetto di traffico internazionale legato al terrorismo. Il vigilante dovrà quindi cercare una nuova alleata all'interno della Cia: la giovane Emma...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE – ore 17.00 – di Maïwenn - con Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud – Drammatico/Storico - "Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Seduttrice incallita nel secolo libertino, cavalca irresistibili attrazioni e incontra il duca du Barry. È lui a trarre indebito vantaggio dalla sua bellezza insolente, introducendola nei salotti mondani e 'offrendola' a Versailles, dove si impone come la favorita di Luigi XV. La costernazione della famiglia reale è grande ma niente può contro i sentimenti e quel suo imprevedibile temperamento che deflagra il paesaggio cortigiano, abbatte il conformismo e innamora perdutamente il sovrano. Un re che dietro la maschera impassibile, non si rassegna agli inchini, ai riti grotteschi e alle ipocrisie che ingombrano i suoi saloni. Per averla accanto, Luigi XV le organizza un matrimonio di convenienza e le compra un titolo con la collana di diamanti. La nobile cortigiana du Barry 'regnerà' il tempo di un amore, spento dal vaiolo e dalla Storia che avanza fuori campo...”

Voto della critica: ***

- BARBIE – ore 19.15 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera – Avventura/Azione/Commedia - "Barbie Stereotipo vive a Barbieland, dove ogni cosa è color confetto (prevalentemente rosa) e ogni giorno è il più bello di tutti. Improvvisamente viene assalita da pensieri di morte, e i suoi piedini perennemente sulle punte sono diventati piedi piatti. L'unica a poterla consigliare sul da farsi è Barbie Stramba, quella su cui qualche bambina annoiata si è accanita, e che vive in parziale isolamento dando buoni consigli alle Barbie perfette (visto che a nessuna interessa il suo 'cattivo esempio'). Barbie Stramba spedisce Barbie Stereotipo nel mondo degli umani, alla ricerca della bambina che, con i suoi pensieri tristi, sta rischiando di gettarla in una crisi esistenziale. Se riuscirà a trovare ‘la bambina che gioca con lei e interferisce con la sua bambolità’, recupererà i piedini a punta e la testa sgombra di complicazioni tristi e melense. Al suo fianco, come un clandestino, spunta Ken, da sempre innamorato di lei: un compagno che Barbie dà per scontato e dunque tratta come uno zerbino. Riusciranno Barbie e Ken a ritornare vittoriosi dal mondo degli umani?...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL PIU’ BEL SECOLO DELLA MIA VITA – ore 17.00 - 19.00 - 21.15 – di Alessandro Bardani - con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris, Antonio Zavatteri, Elena Lander - Commedia - "Gustavo è un centenario che vive in una casa di riposo gestita dalle suore, un centenario che non ha mai saputo la propria origine, visto che la donna che lo ha partorito non ha voluto riconoscerlo al momento della nascita. Con l'entrata in scena di Giovanni, un volontario della FAeGN, l'Associazione Nazionale Figli Adottivi e Genitori Naturali, forse le cose stanno per cambiare: in Italia c'è una legge che impedisce ai figli non riconosciuti, prima del centesimo anno di età, di avere accesso alle informazioni sulla donna che li ha messi al mondo. Giovanni la vuole cambiare, quella legge, e per questo convince Gustavo a tornare con lui a Roma, chiedere di scoprire da dove viene e ad una serata in suo onore fare pressione sul Ministro dell'Interno perché cambi questo problematico istituto. Inizia così il loro viaggio...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE NUN 2 (vm 14) – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Michael Chaves - con Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aaron - Horror/Thriller - "1956 - Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d'incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca...”

Voto della critica: n.p. Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- IO CAPITANO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Matteo Garrone - con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna - Drammatico - "Seydou e Moussa sono cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar, ma con una gran voglia di diventare star della musica in Europa. Tutti in Senegal li cautelano contro il loro progetto, in primis la madre di Seydou, ma i due sono determinati, e di nascosto intraprendono la loro grande impresa. Un viaggio che si rivelerà un'odissea attraverso il deserto del Sahara costellato dei cadaveri di quelli che non ce l'hanno fatta, le prigioni libiche e il Mediterraneo interminabile e pericoloso. I furti, le violenze e i soprusi non si conteranno, ma ci saranno anche gesti di umanità e gentilezza in mezzo all'inferno. Soprattutto, Seydou dovrà scoprire che cosa comporta mettersi al timone della propria e altrui vita in circostanze ingestibili...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IO CAPITANO (Cinema Revolution)– ore 21.00 – di Matteo Garrone - con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna - Drammatico - "Seydou e Moussa sono cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar, ma con una gran voglia di diventare star della musica in Europa. Tutti in Senegal li cautelano contro il loro progetto, in primis la madre di Seydou, ma i due sono determinati, e di nascosto intraprendono la loro grande impresa. Un viaggio che si rivelerà un'odissea attraverso il deserto del Sahara costellato dei cadaveri di quelli che non ce l'hanno fatta, le prigioni libiche e il Mediterraneo interminabile e pericoloso. I furti, le violenze e i soprusi non si conteranno, ma ci saranno anche gesti di umanità e gentilezza in mezzo all'inferno. Soprattutto, Seydou dovrà scoprire che cosa comporta mettersi al timone della propria e altrui vita in circostanze ingestibili...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- OPPENHEIMER – ore 21.00 – di Christopher Nolan - con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek – Biografico/Drammatico/Storico - "È il 1926, J. Robert Oppenheimer è un giovane studente di fisica presso l'università di Cambridge ed è così ossessionato dall'ascoltare la lezione del professore ospite Niels Bohr che, per ripicca verso l'insegnante che lo fa ritardare, arriva a un piccolissimo passo dal compiere un gesto irreparabile. È il 1954, Oppenheimer si sottopone a una serie di udienze private dove cerca di difendersi dalle accuse di comunismo, per conservare il proprio accesso allo sviluppo di progetti top secret. È il 1958, Lewis Strauss affronta un pubblico dibattimento per dimostrare la propria idoneità come Segretario del commercio di Eisenhower, ma in questa circostanza viene riesaminato il suo rapporto con Oppenheimer. In mezzo c'è naturalmente la cronaca dell'ascesa del protagonista, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA (vm 14) – ore 21.00 – di Antoine Fuqua - con Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Gaia Scodellaro, Remo Girone - Drammatico - "Un'auto arriva in una tenuta in campagna in Sicilia: le guardie sono morte e anche le persone all'interno sono state trucemente uccise. Un uomo è stato però catturato, è afroamericano, si comporta come fosse lui ad aver preso in trappola il boss e non il contrario. Si tratta di Robert McCall e l'esito è scontato, ma mentre lascia la tenuta risparmia un bambino, che gli spara alle spalle. Ferito, riesce comunque a prendere il traghetto, ma perderà poi i sensi nei pressi della fittizia località di Altamonte, dove sarà soccorso da un carabiniere e poi medicato e ospitato da un dottore del posto. Robert si innamora della ridente e marittima cittadina, ma sarà presto richiamato a sporcarsi le mani per difenderla dalla camorra, coinvolta in un progetto di traffico internazionale legato al terrorismo. Il vigilante dovrà quindi cercare una nuova alleata all'interno della Cia: la giovane Emma...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE – ore 21.00 – di Maïwenn - con Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud – Drammatico/Storico - "Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Seduttrice incallita nel secolo libertino, cavalca irresistibili attrazioni e incontra il duca du Barry. È lui a trarre indebito vantaggio dalla sua bellezza insolente, introducendola nei salotti mondani e 'offrendola' a Versailles, dove si impone come la favorita di Luigi XV. La costernazione della famiglia reale è grande ma niente può contro i sentimenti e quel suo imprevedibile temperamento che deflagra il paesaggio cortigiano, abbatte il conformismo e innamora perdutamente il sovrano. Un re che dietro la maschera impassibile, non si rassegna agli inchini, ai riti grotteschi e alle ipocrisie che ingombrano i suoi saloni. Per averla accanto, Luigi XV le organizza un matrimonio di convenienza e le compra un titolo con la collana di diamanti. La nobile cortigiana du Barry 'regnerà' il tempo di un amore, spento dal vaiolo e dalla Storia che avanza fuori campo...”

Voto della critica: ***







