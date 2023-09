Sanremo: tutela degli animali, il Comune investe in una campagna social

Dopo gli aggiornamenti al regolamento per la tutela degli animali, il Comune di Sanremo fa un altro passo avanti verso gli amici a quattro zampe e investe in una campagna social.

L’amministrazione ha dato l’ok alla spesa di 2.500 euro per affidare alla ditta ‘Ctweb Services di Marco Revello’ di Imperia per la produzione di quattro campagne da pubblicare sui canali social e che serviranno inizialmente alla promozione del corso gratuito che il Comune, insieme a Enpa e Asl1, ha ideato per l’ottenimento del patentino per cani. Un’iniziativa studiata anche a seguito dei diversi fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno riportato l’attenzione sulla convivenza tra uomo e cane, dalla morte di Patrizia La Marca a Soldano al grave ferimento di un bambino a Vallecrosia. Senza dimenticare altre aggressioni che, fortunatamente, non hanno avuto serie conseguenze.

Le prime pubblicazioni, quindi, saranno dedicate al corso. Mentre le altre punteranno l’attenzione contro gli abbandoni oltre alla promozione delle adozioni di cani dal canile oltre all’importanza della sterilizzazione dei gatti liberi.

Sul documento di palazzo Bellevue si legge: “Il comune di Sanremo pone il benessere animale e la promozione della presenza di animali da affezione nelle nostre famiglie come pilastro di civiltà e che per questo si impegna a contrastare il drammatico fenomeno dell’abbandono degli animali da affezione anche attraverso la promozione di una cultura e un’educazione alla cura e alla relazione con gli animali oltre che incentivare le adozioni dai canili e promuovere la sterilizzazione dei gatti presenti sul territorio al fine di arginare il fenomeno del randagismo”.

E poi: “L’amministrazione comunale ha promosso, in collaborazione con Asl1, l’Ordine dei medici veterinari, ed Enpa, un corso formativo “Il Patentino per proprietari di cane” che si terrà il 2 e 16 Settembre 2023, rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane al fine di favorire l’educazione a un corretto rapporto con il cane. Al fine di promuovere le giornate formative del corso di cui sopra ormai alle porte e la campagna contro l’abbandono di animali che si incrementa notevolmente nella stagione estiva già in itinere, risulta necessario provvedere ad affidare il servizio di studio, realizzazione e sponsorizzazione delle campagne pubblicitarie su social network necessarie a pubblicizzare il corso formativo del 2 e 16 settembre e la campagna contro l’abbandono che questo ente intende promuovere nel primo mese di affidamento”.