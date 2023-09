Mountain Bike: corsi per bambini e adolescenti con la Psv Don Bosco Vallecrosia all'istituto salesiano

La mountain bike ritorna quest'anno al Don Bosco di Vallecrosia ogni mercoledì al campo scuola presso l'Istituto salesiano dalle 17 alle 18 e il sabato sui sentieri dell'entroterra. I corsi tenuti da Glauco Pocobelli, istruttore della federazione ciclistica italiana, inizieranno il 13 settembre e sono rivolti sia ai bimbi dai 7 anni che agli adolescenti dai 13 anni per arrivare agli adulti dai 18 anni in poi.

"Quella della MTB è una disciplina che sta acquistando anno dopo anno un riscontro notevole tanto che anche le amministrazioni locali hanno cominciato a valorizzare i sentieri del nostro spettacolare entroterra - dice Glauco Pocobelli - ed anche la PSV nel suo piccolo partecipa alla pulizia dei sentieri come già avvenuto a Santa croce a Vallecrosia dove i ragazzi hanno tracciato alcune linee interessanti. La scuola occupandosi esclusivamente del ciclismo fuori strada ha lo scopo di educare i piccoli riders al comportamento iniziale in bici per giungere poi alla maturazione richiesta per affrontare tracciati via via più impegnativi. La Psv ha al proprio attivo un team agonisti chiamato NG team, New Generation Team, a sottolineare il fatto che i ragazzi facenti parte della PSV sono impegnati in qualcosa di più che il puro agonismo. Un grande grazie va a Willy, presidente della PSV, e a Don Karim per la continua fiducia riposta nei ragazzi".

La PSV NG Team sarà impegnata, nel prossimo weekend, alla 'Ion Cup' di Limone Piemonte mentre a Valberg, in Francia, ci sarà l'appuntamento tanto atteso nelle discipline gravity.