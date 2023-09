Ciclismo: buona prestazione per la ventimigliese Ilaria Sanguineti alla prima tappa del Simac Ladies Tour 2023

La ventimigliese Ilaria Sanguineti, che corre da quest'anno per la Lidl-Trek, nella fase conclusiva della prima tappa del Simac Ladies Tour 2023 che si corre in Olanda, ha lanciato la volata a beneficio della compagna di squadra, l'ex-campionessa del mondo Elisa Balsamo che nello sprint finale ha battuto sul traguardo della città olandese di Gennep la titolata Lorena Wiebes.



L'atleta ponentina ha concluso la corsa al 10° posto rimanendo soddisfatta della sua prestazione e venendo preceduta sul traguardo da atlete di spessore come Confalonieri (quinta), Paternoster (sesta), e Consonni (ottava), queste ultime due, abituate alla velocità su pista.