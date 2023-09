Calcio: nuova tribuna al campo sportivo 'Simone Morel' di Ventimiglia

Là dove c’era un piazzale vuoto ora sorge una tribuna. Domenica, dopo oltre tre anni, al campo sportivo di Ventimiglia si respirava un'aria nuova, miscelata al fascino antico di questo stadio e la magia del 'Simone Morel' è tornata a splendere.

“La collaborazione tra il Ventimiglia e il Comune ha prodotto questo importante risultato e adesso possiamo davvero tornare a sentirci tutti protagonisti - dichiarano dalla società granata - grazie a chi ha permesso tutto ciò, soprattutto alla nuova amministrazione, in particolare il neosindaco Di Muro e l’assessore Calcopietro che hanno mantenuto i loro impegni, ottenendo l’omologazione della tribuna giusto in tempo per l’inizio della stagione”.