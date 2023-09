Vele d'Epoca, rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle Forze dell'ordine

Per tutta la durata delle Vele d'Epoca saranno predisposti adeguati servizi di vigilanza volti ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

In particolare, a seguito delle determinazioni assunte nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, il Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha disposto i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, a terra e in mare, con personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Particolare attenzione è stata posta alle misure di safety dell’organizzazione per garantire la piena sicurezza dell’evento.