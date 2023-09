Colpo da 3 mila euro in uno stand delle Vele d’epoca di Imperia

E’ di almeno 3 mila euro il bottino del furto compiuto nello stand “Farblue”di Rivoli, nel Torinese, allestito a Calata Anselmi in occasione delle Vele d’Epoca di Imperia.

A scoprire il furto sono stati stamane i responsabili dello stand. I ladri hanno fatto razzia delle borse fatte a mano in Italia e protette da uno strato interno in pvc, che le rende impermeabili.

Un caso spiacevole accaduto a poche ore dall’inaugurazione del Raduno. Un furto che ha lasciato attoniti non solo i responsabili di “Farblue”: “Sicuramente sono rimasti all’interno dello stand per diverse ore selezionando la merce da rubare. Speriamo che le immagini delle telecamere a circuito chiuso possano servire per individuare chi ha commesso il furto. Ovviamente abbiamo presentato denuncia ai carabinieri. Purtroppo la vigilanza notturna non si è accorta di nulla. Probabilmente i ladri sono passati da dietro ed hanno potuto agire con la massima tranquillità”