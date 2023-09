Valle Argentina: Valerio Verda sulla diga "Perchè non dirottare i fondi verso gli acquedotti dei Comuni?"

Il vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, interviene nella discussione sulla diga in Valle Argentina, alla luce delle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale dal vice Ministro Edoardo Rixi e dal sindaco di Badalucco:

“Non mi sono mai espresso sulla diga – ha detto Verda - ma questa volta vorrei parlare non da amministratore pubblico ma da semplice cittadino, nonchè abitante in Valle Argentina da sempre. Mi chiedo, visto che la stragrande maggioranza dei nostri comuni ha reti idriche obsolete e gli acquedotti (o meglio le ‘vene’) stanno scomparendo perchè non dirottare tutto questo flusso di denaro per ripristinare gli acquedotti dei comuni, suddividendo il tutto fra quelli della Valle? La butto lì, da profano”.