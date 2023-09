Taggia: sono ripresi gli impegni solidali e di prevenzione del Lions Club per l'anno sociale (Foto)

Ripresa degli impegni solidali e di prevenzione del Lions Club di Arma e Taggia. Sotto la nuova egida del Presidente in carica, Marina Rulfi, il club ha avviato gli impegni lionistici di questo nuovo anno sociale.

Primo impegno la ‘Notte sotto le stelle’, cena solidale il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza, la stessa si è tenuta nella serata di San Lorenzo in riva al mare, organizzata dai soci Lions, coordinati dal socio Giuliano Gandelli, ha raccolto un ampia partecipazione vista la finalità benefica. L’occasione è stata utile per premiare alcuni turisti “storici” per la cittadina di Taggia che si sono distinti negli anni per la loro forte partecipazione e vicinanza alle iniziative del Club Lions. Il fine estate ha avviato inoltre alcuni dei service che distinguono il Club sul territorio. Molini di Triora, Triora e Bajardo, sono i Comuni del nostro entroterra che hanno per primi ospitato le giornate dello Screening sul Diabete.

I numerosi soci Lions presenti, coordinati da Giuliano Gandelli con l’intervento dei medici Dr. Maurizio Raffa, Dr.ssa Senia Seno e la Dr.ssa Mimma Impugnato, forti della partecipazione ormai consolidata con la Croce Verde Arma e Taggia, che fornisce il mezzo e l'autista e con As.Li.Dia (Ass.ne Ligure Lotta al Diabete) che a sua volta fornisce i glucometri, le strisce e tutto il materiale d'uso oltre alla presenza del loro delegato provinciale, hanno effettuato decine di screening (oltre 150) al fine di valutare i valori glicemici degli intervenuti.

La lotta al diabete grazie alla prevenzione è un punto di forza dei Club Lions ed il Club di Arma Taggia può vantare una forte presenza organizzativa sul territorio in questa battaglia. Il Club Lions ha quindi dato l’avvio ai propri impegni, che come ogni anno Lionistico coinvolgono i soci “Capitanati” dal proprio Presidente in carica, in questo anno Lionistico Marina Rulfi, ponendosi in prima linea nel campo della solidarietà e prevenzione.